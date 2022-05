PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de mai 2022

Alors que l’on attend le nouvel abonnement PlayStation Plus prévu pour le 22 juin, les abonnés peuvent toujours télécharger plusieurs titres chaque mois. Mis à disposition dans l’abonnement, on avait par exemple eu droit à un jeu Bob l’Eponge et Hood Outlaws & Legends en avril. Voici une présentation des jeux PlayStation plus pour mai 2022.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mai 2022 ?

Ce mois-ci, Sony s’adresse au grand public et aux amateurs et amatrices de football avec le dernier volet d’Electronic Arts, FIFA 22. Puis une bonne dose de roguelike avec les deux autres titres, qui ont été bien reçus par la critique et la communauté. On vous les présente en vidéo.

Quand arriveront-ils ? Pour rappel, les jeux PlayStation Plus seront accessibles dès ce mardi 3 mai 2022 dans la journée. Il sera possible de les télécharger via le PlayStation Store ou l’onglet dédié aux abonnés PS Plus. Retrouvez également les dernières informations sur le nouveau PlayStation Plus et comment se passera la conversion.