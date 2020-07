Crysis Remastered est repoussé « de quelques semaines »

Deux jours seulement après avoir fuitée sur le Microsoft Store, la date de sortie de Crysis Remastered fixée au 23 juillet prochain n’est plus d’actualité. D’après un message posté sur le compte Twitter officiel du jeu, le lancement du FPS est repoussé « de quelques semaines » sans plus de précisions.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3

— Crysis (@Crysis) July 1, 2020