Crysis Remastered Trilogy annoncé pour cet automne sur PC et consoles

Après la sortie du remaster du premier Crysis en septembre 2020, Crytek reste dans sa lancée en annonçant carrément la trilogie complète avec tous les opus remis au goût du jour. De quoi réchauffer la pièce cet automne en lançant l’un des titres sur votre machine.

Crysis enfin dans son époque ?

Très connu à l’époque pour sa qualité graphique incroyable, mais demandant d’énormes ressources pour le faire tourner correctement, la licence Crysis revient de plus belle avec ses deux suites pour proposer une trilogie complète. Vous pourrez donc profiter des modes histoires des différents jeux pour vous replonger dans ce FPS futuriste ou simplement le découvrir pour la première.

Malheureusement, certains seront déçus d’apprendre que les titres ne proposeront pas de multijoueur en ligne. On peut toutefois imaginer que remettre la franchise sur le devant de la scène prépare le terrain pour une éventuelle suite.

Crysis Remastered Trilogy sortira cet automne sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered seront également disponibles à l’achat séparément. Comme pour le Crysis premier du nom, ils seront rétrocompatibles PS5 et Xbox Series X|S.