Crysis Remastered est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

En 2007, Crysis était un véritable petit événement en soi. Le First Person Shooter de Crytek était une véritable prouesse technique, pour l’époque, et offrait par ailleurs une liberté d’action plutôt novatrice. Treize ans plus tard, le mythe est de retour, dans une version remasterisée qui met le paquet sur les améliorations visuelles. Les joueurs PC ont tout intérêt à jeter un œil aux configurations requises.

Can it run Crysis ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Crytek (qui est toujours aux commandes en 2020) a pris la tendance à contre courant, en proposant son Crysis Remastered sur Switch avant les autres supports. Qu’à cela ne tienne, les joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One sont désormais servis, un peu moins de deux mois après les possesseurs de la dernière née de chez Nintendo.

C’est ce que nous fait savoir ce trailer de plus de deux minutes, qui met tout particulièrement l’accent sur l’action et les libertés offertes dans la campagne de ce FPS vieux de treize ans. Une recette qui n’est pas sans rappeler celle d’un Far Cry 3, et de ses suites d’ailleurs, ou d’un Just Cause 3, le coté déjanté en moins. Cela étant dit, Crysis Remastered est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.