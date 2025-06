Cronos The New Dawn : le nouveau jeu de la Bloober Team s’offre une fenêtre de sortie

Dead Space en Pologne : revoilà Cronos the New Dawn

Cronos The New Dawn est donc un jeu d’horreur à la troisième personne dans lequel on incarnera un Voyageur, chargé d’explorer une ville de Pologne dévastée par Le Changement, un cataclysme aux origines inconnues qui a ravagé le pays et fait disparaître les habitants, transformant le reste en horribles monstres nommés Orphans.

L’objectif du joueur sera de revenir dans les années 1980 grâce à des failles spatio-temporelles et sauver des personnes importantes avant que le drame ne se produise. On pourra transporter plusieurs âmes à la fois, mais l’objectif et de questionner notre for intérieur. Des choix seront à faire, et il faudra parfois sacrifier des âmes pour poursuivre l’aventure. De quoi appuyer la dimension psychologique d’un titre qui compte bien nous faire frissonner.

Passeur d’âmes

Plus on possèdera un grand nombre d’âmes, plus on sera puissant pour affronter les Orphans. Ces dernières auront en effet un impact sur le gameplay, avec des pouvoirs supplémentaires mais pas seulement. Cette quête de puissance s’accompagnera de voix résonnant dans la tête du personnage et des trouble de la vision et possiblement des hallucinations.

Lors du Xbox Games Showcase, on a eu droit à une nouvelle bande-annonce, étalant toute l’ambiance horrifique du jeu et annonçant que la sortie du titre est attendue pour cet automne sur PC, PS5 et Xbox. Il sera également compatible avec le service de cloud gaming. Si vous aimez les jeux d’horreur où vous êtes seuls face à l’étrange et au terrifiant, il est possible que Cronos finisse sur votre radar.