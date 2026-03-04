Crimson Desert : Pearl Abyss promet de ne pas cacher la version console, quelques infos en plus sur la version PS5 Pro

La version PS5 Pro sera en tout cas boostée au PSSR

La version console de Crimson Desert est pour le moment aux abonnés absents de la communication chez Pearl Abyss, et ce quinze jours avant la sortie du jeu. Puisque le jeu dispose d’un grand monde ouvert qui se veut très impressionnant sur le plan technique, le public se demande si toutes les promesses seront bien tenues sur consoles.

Pour certaines personnes, le studio cacherait effectivement ces versions, dans l’hypothèse qu’elles seraient techniquement en deçà de la version PC montrée jusqu’ici. Le directeur marketing de Pearl Abyss, Will Powers, a tenu à mettre les points sur les i à ce sujet en indiquant que la version console sera bien montrée avant la sortie de Crimson Desert :

« Nous ne cachons rien, et j’en ai marre de devoir me répéter. J’ai répété des centaines de fois que nous dévoilerons des choses avant la sortie pour laisser aux joueurs le temps de précommander le jeu. On le dit ouvertement… Laissez-nous faire ? Merci d’avance. /coup de gueule »

Il ne reste cependant plus beaucoup de temps à Pearl Abyss pour nous en dire plus sur cette version. On se contentera pour l’instant d’un nouvel article publié sur le PS Blog de la part d’un contributeur, qui a aussi pu jouer au titre via sa version PC, mais qui a pu poser quelques questions sur la version PS5, notamment pour confirmer le support de la nouvelle version du PSSR pour Crimson Desert sur PS5 Pro :

« Le SSD de la PS5 est crucial pour charger ce monde énorme, et les développeurs ont tiré pleinement parti du mode Haute Fréquence du processeur de la PS5 Pro pour que les déplacements à travers le monde soient aussi fluides que possible. Pearl Abyss m’a également dit que le jeu a été optimisé sur PS5 à l’aide d’une variété de fonctionnalités, permettant de préserver tous ces détails à si grande échelle, faisant usage du Geometry Shader Oversubscription et du NGG Culling pour afficher de nombreux éléments sans perdre en détails. Sur PS5 Pro, la récente mise à jour du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) permet à Crimson Desert de proposer des résolutions 4K à des fréquences d’images élevées, et le ray tracing rend les effets de lumière plus réalistes et naturels. »

Plus que quelques jours à patienter pour savoir si le jeu ne sera donc pas trop à l’étroit sur PS5 et Xbox Series. Crimson Desert est attendu pour le 19 mars.