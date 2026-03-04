Crimson Desert : Pearl Abyss promet de ne pas cacher la version console, quelques infos en plus sur la version PS5 Pro

Publié le :

2 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

2

Pendant que l’on s’affaire à notre test complet, les dernières previews autour de Crimson Desert sont tombées et nous donnent un meilleur aperçu de ce qu’il faut attendre du jeu de Pearl Abyss. Mais toutes ces previews étant réalisées sur PC, le public se demande maintenant ce qu’il en est de la version console du jeu, rarement montrée. La peur d’un nouveau cas Cyberpunk 2077 n’est jamais bien loin, c’est pourquoi le studio a besoin de rassurer à ce sujet. Ce qu’il promet de faire, en temps et en heure.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie

Crimson Desert : Les interprètes des trois protagonistes nous en disent plus sur les personnages du jeu de Pearl Abyss

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Les interprètes des trois protagonistes nous en disent plus sur les personnages du jeu de Pearl Abyss

Crimson Desert : Pas de mode de difficulté, pas de microtransactions… les dernières infos sur le jeu de Pearl Abyss

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Pas de mode de difficulté, pas de microtransactions… les dernières infos sur le jeu de Pearl Abyss

Crimson Desert : Une nouvelle vidéo s’attarde sur toutes les activités à faire au sein de Pywel, et il y en a un paquet

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Une nouvelle vidéo s’attarde sur toutes les activités à faire au sein de Pywel, et il y en a un paquet
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Ubisoft met petit à petit fin au support d’Assassin’s Creed Shadows, tout en parlant de Hexe et d’un patch 60 fps pour Unity
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft met petit à petit fin au support d’Assassin’s Creed Shadows, tout en parlant de Hexe et d’un patch 60 fps pour Unity
Crimson Desert : Pearl Abyss promet de ne pas cacher la version console, quelques infos en plus sur la version PS5 Pro
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Pearl Abyss promet de ne pas cacher la version console, quelques infos en plus sur la version PS5 Pro
Sony aurait bel et bien décidé d’arrêter de porter ses exclusivités solo PlayStation sur PC selon Jason Schreier (Bloomberg)
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sony aurait bel et bien décidé d’arrêter de porter ses exclusivités solo PlayStation sur PC selon Jason Schreier (Bloomberg)
Le Metaphor: ReFantazio Orchestra Concert World Tour fera escale à Paris en 2027
pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le Metaphor: ReFantazio Orchestra Concert World Tour fera escale à Paris en 2027
Let It Die va fermer ses serveurs en septembre, mais ne meurt pas définitivement grâce à une Offline Edition
pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Let It Die va fermer ses serveurs en septembre, mais ne meurt pas définitivement grâce à une Offline Edition
Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marathon : Bungie dévoile une première feuille de route et le fonctionnement du système de saisons de son FPS multijoueur
Warner Bros pourrait effectuer jusqu’à 16 milliards de dollars de coupes budgétaires dans les prochains mois
Image d\'illustration pour l\'article : Warner Bros pourrait effectuer jusqu’à 16 milliards de dollars de coupes budgétaires dans les prochains mois
L’administration Trump réfléchirait à forcer Tencent à retirer ses investissements dans des grands groupes gaming
Image d\'illustration pour l\'article : L’administration Trump réfléchirait à forcer Tencent à retirer ses investissements dans des grands groupes gaming
Bandai Namco va annoncer un nouveau RPG cette semaine, et les spéculation vont déjà bon train
Image d\'illustration pour l\'article : Bandai Namco va annoncer un nouveau RPG cette semaine, et les spéculation vont déjà bon train
Resident Evil Requiem enregistre un sacré lancement avec déjà 5 millions de jeux vendus
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem enregistre un sacré lancement avec déjà 5 millions de jeux vendus
Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours
Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car
pc
ps5
switch
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car
La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins
Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie
The Midnight Walk ramène l’horreur sur Switch 2 après sa sortie sur PC et PS5
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : The Midnight Walk ramène l’horreur sur Switch 2 après sa sortie sur PC et PS5
Moonlighter 2: The Endless Vault sortira aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Moonlighter 2: The Endless Vault sortira aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026
Denshattack! s’arrêtera aussi à la station de la Switch 2, entrée en gare prévue le 17 juin
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Denshattack! s’arrêtera aussi à la station de la Switch 2, entrée en gare prévue le 17 juin
Minishoot’ Adventures : Le très bon shooter et Zelda-like français débarque enfin sur consoles, et ce dès aujourd’hui
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Minishoot’ Adventures : Le très bon shooter et Zelda-like français débarque enfin sur consoles, et ce dès aujourd’hui
Blue Prince : Le jeu d’aventure et d’énigmes de Dogubomb et Raw Fury débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Blue Prince : Le jeu d’aventure et d’énigmes de Dogubomb et Raw Fury débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2
Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC
Mixtape : Le jeu d’aventure musical prendra aussi le chemin de la Switch 2 et sortira en mai
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mixtape : Le jeu d’aventure musical prendra aussi le chemin de la Switch 2 et sortira en mai
Xbox Game Pass : Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2… Voici les nouveautés à venir en mars dans l’abonnement
pc
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2… Voici les nouveautés à venir en mars dans l’abonnement
Peppered: An Existential Platformer : Le jeu de plateformes narratif en 2D de Mostly Games arrivera le 7 avril sur consoles
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Peppered: An Existential Platformer : Le jeu de plateformes narratif en 2D de Mostly Games arrivera le 7 avril sur consoles
God of War : Le casting de la série se complète encore un peu plus avec les rôles de Modi, Magni, Gna et Thrud
Image d\'illustration pour l\'article : God of War : Le casting de la série se complète encore un peu plus avec les rôles de Modi, Magni, Gna et Thrud