Crimson Desert a déjà droit à un nouveau patch qui ajoute une fonctionnalité très réclamée et qui améliore les contrôles

Tout savoir sur le patch 1.00.03 de Crimson Desert

En dehors du patch day one, un deuxième patch majeur pour Crimson Desert était sorti dans la foulée, venant corriger quelques problèmes importants. Le chemin sera encore long pour le studio, mais il montre aujourd’hui qu’il peut être très réactif en publiant un autre patch qui devrait faire plaisir à pas mal de monde.

En plus de régler les soucis de crashs sur PS5 lorsque vous affichez la map, ce patch 1.00.03 ajoute aussi la possibilité de ranger vos affaires dans le coffre du camp des Crinières Grises. Chose qui paraissait essentielle, mais qui n’était pas présente à la sortie, exacerbant les problèmes d’inventaire du jeu. De plus, ce patch améliore aussi les contrôles au clavier et à la souris, tandis que le studio promet de faire pareil avec les manettes d’ici peu de temps, ce qui ne sera pas du luxe. Rajoutons également un peu d’équilibrage dans le lot, notamment contre certains boss compliqués comme le Diable des roseaux.

Voici l’intégralité du patch note de la version 1.00.03 de Crimson Desert :

Quêtes Correction de l’erreur où le chat cessait parfois de vous guider, pendant la quête « Retrouvailles » du Chapitre 2. Correction apportée afin que le motif s’arrête désormais brièvement lorsqu’il atteint la position correcte pendant la réparation du générateur ancien, pendant la quête « Chaudron en fer mystérieux » du Chapitre 4. Correction de l’erreur où il devenait impossible de terminer la quête si le bouclier de Becker déjà raffiné était à nouveau soumis au raffinage, pendant la quête « Requête de Turnali ». Amélioration apportée afin qu’un message d’informations s’affiche pour signaler quand la progression des quêtes est impossible, notamment en état de Crime.

Contenus Des Nexus abyssaux supplémentaires ont été ajoutés pour faciliter les déplacements par téléportation sur le continent de Pywel. Une fonction de stockage personnel a été ajoutée afin de vous permettre d’entreposer les objets de votre Inventaire dans un dépôt. Le stockage personnel (« »Dépôt personnel » ») se trouve dans le campement temporaire de Hernand. Une fois le Camp de la Colline hurlante débloqué, vous pourrez également l’utiliser au Camp. » Le temps nécessaire pour l’acquisition de connaissances a été réduit. Il suffit désormais d’une seule séance d’observation (« Apprendre en observant ») pour apprendre une compétence. Le moment d’acquisition de la compétence « Coup de paume » a été avancé pour permettre un apprentissage plus rapide. Le nombre de coups requis pour abattre un arbre a été diminué. Il est désormais possible d’abattre des arbres avec des attaques standards, sans avoir à basculer en mode « Viser ». La difficulté des séquences QTE pour le mini-jeu de « Bras de fer » et les situations dans lesquelles vous vous retrouvez plaqué par un ennemi a été réduite. Une icône s’affiche désormais sur les objets qui vous octroient des connaissances, et une infobulle permet de voir le nombre de connaissances obtenables. La détection des veines de minéraux et des ressources est désormais automatique à proximité. Minéraux généraux : 8 m Objets de type Outil : 2 m Feux de camp, outils de cuisine spéciaux, pierres à aiguiser Le dispositif de calibration de la Route céleste dans l’Abysse s’active désormais instantanément une fois son point d’activation atteint. La visibilité de l’emplacement du dispositif de calibration de la Route céleste dans l’Abysse a été améliorée pour faciliter son repérage. Une amélioration a été apportée afin que la forme du circuit en cours de manipulation soit visible lors de l’utilisation de « Force axiomatique » sur un tableau de circuit. Les mouvements de caméra lors de la visée d’un brasero à l’arc ont été améliorés. La zone permettant d’enflammer les flèches a été ajustée en conséquence. Un brasero indestructible a été placé devant la tour de guet de Crêtelion. Dans la boutique de commerce, les inventaires du cheval de Damiane et d’Oongka sont désormais affichés, en plus de celui de Kliff. Des effets bonus que vous pouvez déclencher en détruisant les bâtiments des bases ennemies ont été implémentés. Voici les détails des effets appliqués : Destruction du centre de soins : les ennemis blessés ne retournent plus au combat. Destruction de bâtiments de type stockage : -10 % de Vie max des ennemis Destruction de bâtiments de type caserne : -5 d’Attaque des ennemis L’apparence de certaines énigmes a été modifiée pour faciliter leur identification. La quantité de Vie restaurée par les ingrédients de cuisine et les plats cuisinés a été augmentée. De nouveaux types de plats sont également vendus à la taverne de Hernand. La portée de détection des traces lors de l’utilisation de la Lanterne a été augmentée. La consommation d’Endurance lors de « Prise de la Nature » a été réduite. L’erreur empêchant les familiers de ramasser correctement le butin dans certaines situations a été corrigée. Certains articles proposés par les Sorcières dans leur demeure sont désormais réinitialisés quotidiennement. Modification apportée aux propriétés et la méthode de récolte du minerai de bismuth comme suit : S’approcher d’un minerai de bismuth applique désormais par défaut un effet de pétrification au joueur. Le minerai de bismuth peut désormais être obtenu via une récolte standard à l’aide d’une pioche, et ne nécessite plus d’attaques de foudre. Réduction de la difficulté des mini-jeux de Tournoi de tir à l’arme à feu / Tournoi de tir à l’arc. Correction de l’erreur où le champ électrique de la Sphère abyssale ne se dissipait pas. Amélioration de la visibilité de la partie à saisir via « Force axiomatique » du dispositif de calibration de la Route céleste. Modification apportée afin que le Visione s’équipe et s’utilise automatiquement après avoir lu un Fragment de mémoire avec la Lanterne. Correction de l’erreur où il était impossible d’apprendre « Coup de paume » par observation dans l’Abysse de la Voie céleste si le joueur progressait sans marcher sur un Nexus abyssal. Correction de l’erreur où l’Endurance n’était pas consommée suite à la mise en scène d’une certaine Quête.

Commandes [Commun] Augmentation de la vitesse d’affichement de l’IU d’interaction. [Commun] Amélioration de la réactivité de la commande de saut. [Commun] Ajustement de la visée à la Lanterne et à Mains nues : le réticule ne se bloque plus sur les cibles et reste désormais fixé au centre de l’écran. [Commun] Amélioration des raccourcis d’équipement : sélectionner à nouveau l’équipement en cours d’utilisation (sorti) permet désormais de le ranger. [Commun] Amélioration de la réactivité de l’IU du Menu principal. [Commun] Correction de l’erreur qui empêchait parfois la transition correcte vers le Menu principal. [Clavier/Souris] Amélioration de la réactivité des commandes de mouvement du personnage. [Clavier/Souris] Ajout de raccourcis clavier permettant d’ouvrir et de fermer directement les Menus. Voici les touches disponibles : Inventaire : [I] Compétences : [K] Journal : [J] Carte : [M] [Clavier/Souris] Correction de l’erreur où le guide des touches affiché en bas à droite de l’écran lors de « Garde/Viser » ne s’actualisait pas. [Clavier/Souris] Ajout d’options de commandes par défaut pour « Garde/Viser » (bouton latéral 1) et « Esquiver » (bouton latéral 2). [Clavier/Souris] Désormais, un simple mouvement de souris maintient le mouvement d’un objet manipulé par « Force axiomatique ». [Clavier/Souris] Correction de l’erreur où les touches se configuraient en doublon, lors de la configuration des boutons de saisie et des raccourcis. [Clavier/Souris] Correction de l’erreur où certaines actions ne s’exécutaient pas après modification des boutons de saisie et des raccourcis.

Boss / Combat Diminution des points de Vie et l’Attaque de certains ennemis et boss. Diminution de la consommation d’Endurance lors d’une « Garde ». Réduction de la difficulté du combat contre le boss apparaissant sur le chemin du boss Diable des roseaux. Ajustement de certains patterns d’attaque du boss Kearush l’Exterminateur. Augmentation de l’accumulation de la jauge d’étourdissement du boss après une contre-attaque instantanée réussie. Amélioration apportée afin que les effets visuels de point faible des boss soient désormais visibles même sans avoir obtenu leur Codex spécifique. Correction de l’erreur où les camarades qui vous suivaient restaient avec vous lors de l’entrée en combat de boss. Correction de l’erreur où les ennemis ne s’enflammaient pas après avoir été touché par une flèche de feu. Correction de l’erreur où certains boss chutaient de manière anormale dans certaines situations. Correction du phénomène où, dans certaines situations, certains boss se repliaient trop fréquemment après avoir été touchés par une attaque. Correction de l’erreur où certains ennemis ayant « Reflet de lumière » comme faiblesse n’en étaient pas affectés.

PNJ / Dialogues des PNJ Correction de l’erreur où les pistes audio pour certaines voix en anglais ne se lisaient pas. Modification du coût de récupération d’objets perdus auprès du PNJ Carl au camp de la Colline hurlante, de 10 à 1 Pièce d’argent. Amélioration du comportement des animaux pour qu’ils agissent plus naturellement à proximité du joueur. Correction des comportements et des emplacements anormaux de certains PNJ. Correction de l’erreur où les PNJ repéraient le tricheur entre eux lors du mini-jeu Duo.

IU : Corrections/Améliorations Amélioration apportée afin que les objets de type plats cuisinés s’enregistrent automatiquement dans les raccourcis lors de leur première obtention. Amélioration apportée à l’emplacement d’affichage de l’IU des lettres du pigeon voyageur. Amélioration apportée au mouvement de la caméra pour qu’il soit plus fluide lors de l’apprentissage des compétences par l’observation (« Apprendre en observant »). Correction de l’erreur empêchant parfois de retirer une destination normalement sur le menu Carte. Correction de l’erreur où le curseur ne s’affichait parfois pas correctement lors de l’utilisation des commandes via les touches du clavier dans le menu de la boutique. Modification de l’ordre de certains Menus. Les Menus Codex et Récit ont été déplacés de l’onglet Divers vers l’onglet Journal.

Graphismes / Paramètres [PlayStation 5, Xbox] Ajout d’une option permettant d’activer/désactiver le mode 120Hz dans l’écran des options de jeu. Correction de l’erreur empêchant la sauvegarde des paramètres modifiés après avoir utilisé la fonction « Restaurer » dans les paramètres. Correction de l’erreur où les réglages de résolution et de mise à l’échelle n’étaient pas conservés après le redémarrage du jeu. Correction de l’erreur rendant l’équipement du personnage et les chats invisibles avec les réglages de performance au minimum. Correction d’un rendu anormal de la qualité d’image lors de l’activation de AMD FSR Ray Regeneration / DLSS Ray Reconstruction. Correction de l’erreur où la taille du moniteur était mal détectée sous certaines résolutions, rendant l’affichage de l’écran de jeu anormal. Correction de l’erreur où l’écran de jeu était coupé ou mal positionné en modes Plein écran, Fenêtré et Fenêtré sans bordures. [Mac] Correction de l’erreur où les options graphiques par défaut étaient réglées sur Cinématique sur certains MacBooks. [Mac] Correction de l’erreur où le jeu se plantait parfois avec certains paramètres graphiques. [Mac] Correction d’un problème où le jeu se bloquait occasionnellement lorsque la génération d’images était désactivée. [Mac] Correction d’un problème de rendu des bandes noires dans les cinématiques lorsque la génération d’images était activée. Correction de l’erreur où les Abysses étaient visibles depuis la surface du monde du jeu dans certaines situations. Amélioration et correction de divers effets visuels lors de certaines actions de PNJ. Amélioration de l’apparence de la cascade dans le tutoriel de l’Abysse. Correction de l’animation peu naturelle de collision entre un personnage et une carriole. Correction de l’erreur où les bandes noires de texte ne se retiraient pas après la lecture de certaines cinématiques.

Performances / Stabilité / Lancement du jeu [PlayStation 5] Correction de l’erreur où le jeu se plantait parfois lors de l’ouverture du Menu Carte. Correction de l’erreur empêchant le lancement du jeu, lié à la non-reconnaissance de la carte graphique dédiée dans les configurations hybrides (cartes graphiques intégré et dédié). Correction de l’erreur de détection de la carte graphique sur certaines versions de Windows 10, inférieures à une version spécifique (amélioration de la détection de la carte graphique). Optimisation globale de la stabilité et des performances sur PC et consoles, et correction de certains phénomènes de plantage. [Xbox] Correction de l’erreur empêchant de jouer en mode hors ligne.

Localisation Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration de la qualité pour toutes les langues.

ETC Correction du délai survenant lors du déclenchement des séquences de mort ou de chargement. Amélioration de l’appel du cheval : l’animal s’approche désormais du joueur après avoir été invoqué. Correction de l’erreur décalant le personnage sur le côté lors de l’utilisation de « Coup de paume » ou de « Perforation » contre un mur. Correction de l’erreur empêchant les vibrations de la manette DualSense de fonctionner dans certains environnements Windows.



Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.