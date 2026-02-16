Crimson Desert : Pas de mode de difficulté, pas de microtransactions… les dernières infos sur le jeu de Pearl Abyss
À un mois de sa sortie, Crimson Desert cristallise beaucoup d’espoir, et tout autant d’inquiétude. Toutes les promesses de Pearl Abyss ont beau être alléchantes, le public a appris à se méfier lorsqu’on lui vend monts et merveilles. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir envie d’y croire, surtout lorsque le jeu semble cocher toutes les bonnes cases. Ce que Will Powers, responsable marketing sur ce projet, s’efforce de nous faire croire, dans une longue interview menée sur la chaîne itmeJP (relayée et synthétisée par ResetEra), riche en nouveaux détails.
Pearl Abyss veut encore montrer patte blanche
Pearl Abyss a beau en avoir déjà montré beaucoup à propos de Crimson Desert, il reste encore tant à voir. C’est bien pour cela qu’une démo n’aurait pas été de trop, mais Will Powers reconfirme ici qu’elle ne devrait pas voir le jour, car cela serait trop compliqué de montrer tout ce que le jeu a à offrir en un court segment.
Voici ce que l’on peut tirer d’autre à propos de Crimson Desert durant cette longue interview :
- Il n’y aura pas de mode de difficulté, et les monstres ne s’adapteront pas à votre niveau
- La progression s’effectue plutôt par l’équipement que vous allez obtenir, notamment avec les artéfacts en provenance des Abysses (les donjons dans le ciel)
- Pas d’options de dialogues, l’histoire n’aura pas d’embranchement
- Pas de microtransactions en dehors des bonus de précommandes
- Pas de système de durabilité sur les armes, mais les outils peuvent se briser
- Vous ne pourrez pas réattribuer les touches (sur une manette), ce qui serait trop complexe à gérer en raison des différentes interactions possibles avec une même touche
Puisque le jeu sera apparemment encore une fois montré à la presse d’ici quelques semaines (selon cette interview), on devrait encore découvrir pas mal d’informations au sujet du jeu dans peu de temps. Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.
