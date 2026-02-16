Crimson Desert : Pas de mode de difficulté, pas de microtransactions… les dernières infos sur le jeu de Pearl Abyss

Pearl Abyss veut encore montrer patte blanche

Pearl Abyss a beau en avoir déjà montré beaucoup à propos de Crimson Desert, il reste encore tant à voir. C’est bien pour cela qu’une démo n’aurait pas été de trop, mais Will Powers reconfirme ici qu’elle ne devrait pas voir le jour, car cela serait trop compliqué de montrer tout ce que le jeu a à offrir en un court segment.

Voici ce que l’on peut tirer d’autre à propos de Crimson Desert durant cette longue interview :

Il n’y aura pas de mode de difficulté , et les monstres ne s’adapteront pas à votre niveau

, et les monstres ne s’adapteront pas à votre niveau La progression s’effectue plutôt par l’équipement que vous allez obtenir, notamment avec les artéfacts en provenance des Abysses (les donjons dans le ciel)

Pas d’options de dialogues , l’histoire n’aura pas d’embranchement

, l’histoire n’aura pas d’embranchement Pas de microtransactions en dehors des bonus de précommandes

en dehors des bonus de précommandes Pas de système de durabilité sur les armes, mais les outils peuvent se briser

Vous ne pourrez pas réattribuer les touches (sur une manette), ce qui serait trop complexe à gérer en raison des différentes interactions possibles avec une même touche

Puisque le jeu sera apparemment encore une fois montré à la presse d’ici quelques semaines (selon cette interview), on devrait encore découvrir pas mal d’informations au sujet du jeu dans peu de temps. Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.