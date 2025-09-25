Crimson Desert a enfin une date de sortie, le voyage débutera au mois de mars 2026

Le jeu d’action et d’aventure nous montre encore une fois toute sa richesse

Ce State of Play aura au moins eu le mérite d’annoncer pas mal de date de sortie pour des titres attendus de longue date, à l’image de ce Crimson Desert. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée et s’est concentrée sur le voyage de Kliff et sa troupe (les Greymanes), alors qu’ils doivent s’aventurer sur les terres du continent de Pywel.

Comme d’habitude, cette vidéo met beaucoup l’accent sur les combats, et un peu moins sur l’exploration de ce monde ouvert, même si l’on en voit ici quelques bribes. Et là encore, Crimson Desert n’hésite pas à piocher dans tout ce qui existe, même le plus étonnant. Entre des combats de dragons et des phases de pilotages dans un mécha (quoi ?), le jeu de Pearl Abyss montre toute sa diversité dans cette vidéo.

Mais soit, ce que l’on retiendra particulièrement ici, c’est la date de sortie du jeu. Le rendez-vous est maintenant pris pour Crimson Desert, qui sera disponible à partir du 19 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. Du moins, s’il n’est pas repoussé d’ici là, et on restera plus que prudent à ce sujet.