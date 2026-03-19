Counter-Strike 2 : Valve change une règle vieille de plus de 25 ans et provoque la colère des joueurs

Une mécanique plus réaliste et plus punitive

Jusqu’à présent, recharger dans Counter-Strike 2 ne présentait quasiment aucun inconvénient. Les balles restantes dans un chargeur étaient automatiquement réintégrées dans les réserves de munition. Si vous êtes un joueur de longue date, vous savez à quel point le réflexe de recharger est quasi systématique, même si l’on ne tire qu’une seule balle au Desert Eagle.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Avec cette mise à jour, toute munition restante dans le chargeur est désormais perdue lors d’un rechargement. Concrètement, changer de chargeur avant de l’avoir vidé signifie abandonner les balles restantes. Valve explique vouloir introduire des “enjeux plus élevés” afin de forcer les joueurs à réfléchir davantage à leur gestion des ressources.

Ce changement modifie directement le rythme des affrontements. Il faudra désormais anticiper ses joutes et gérer ses munitions avec précision. Accepter de prendre des risques avec un chargeur entamé va être un nouveau challenge pour bon nombre d’habitués. La mise à jour introduit également une limite plus stricte sur les munitions en réserve, avec un nombre de chargeurs réduit selon les armes.

Comme souvent avec ce type de changement, la communauté est divisée. Certains saluent une évolution plus réaliste et stratégique, tandis que d’autres craignent une perte de fluidité dans un jeu historiquement basé sur des réflexes rapides. Beaucoup soulignent également que le jeu perd ainsi le côté « shooter arcade » qui plait tant, tout en pointant du doigt le studio sur les problèmes récurrents concernant les cheaters.

On assiste ainsi à un début de review bombing sur Steam avec plus de 2300 évaluations négatives à l’heure où l’on écrit ces ligne.