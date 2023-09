Counter-Strike 2 est officiellement disponible sur Steam

On rush sur la mise à jour

Annoncé en mars 2022, une version en accès anticipé de Counter-Strike 2 n’était accessible qu’à une petite poignée de privilégiés. Le but était aussi pour Valve d’avoir des retours précieux, principalement de la scène professionnelle, pour faire les derniers ajustements. Quelques mois plus tard, Counter-Strike 2 est officiellement disponible.

Adieu à Counter-Strike : Global Offensive. Cette mise à jour gratuite conserve une structure similaire pour ne pas perturber la scène compétitive, tout en apportant un tas de nouveautés et d’améliorations qui insufflent un second souffle au FPS de Valve. Parmi ces nouveautés, nous pouvons citer :

Un nouveau système de notes

Des classements mondiaux et régionaux

Des cartes entièrement revues

Des grenades fumigènes au comportement dynamique

Un tickrate sans incidence sur l’expérience de jeu

Des effets visuels et sonores repensés

Gardez en tête qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et que d’autres retouches ont été apportées durant les derniers mois. De plus, il est important de noter que vos objets seront conservés et transférés dans la nouvelle version. Si vous avez joué au FPS compétitif depuis CS 1.6 ou CS : Source, le trailer diffusé par Valve devrait vous rappeler quelques souvenirs nostalgiques.

Counter-Strike 2 est disponible en Free To Play sur PC via Steam.