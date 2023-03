Un Counter-Strike 2 pourrait être annoncé dès ce mois-ci

Counter-Strike: Global Offensive fait encore les beaux jours de Valve et reste l’une des figures majeures de l’esport aujourd’hui, malgré le fait que le jeu soit sorti il y a plus de dix ans. Mais comme rien n’est éternel, il est peut-être temps de penser à la suite. C’est pourquoi les rumeurs autour d’un potentiel Counter-Strike 2 ont émergé ces derniers temps, jusqu’à prendre une nouvelle dimension ce week-end avec une nouvelle fuite en provenance de Nvidia, qui a directement listé le jeu. Alors, vraie erreur ou grosse boulette ?

Une bêta à venir très prochainement ?

Something weird just happened. Latest NVIDIA drivers introduced support for unknown app executables called "csgos2.exe" and "cs2.exe". Why project is called Counter-Strike 2 and what are you cooking @csgo? https://t.co/U9YKlAjwgy pic.twitter.com/PU8Op9uGLq — ‎Gabe Follower 2 (@gabefollower) March 1, 2023

Nvidia et les leaks, c’est une histoire d’amour qui continue. Il y a plusieurs mois, un listing très important de jeux non-annoncés avait fait le tour du web, et depuis, plusieurs de ces titres ont effectivement été annoncés. Ce qui veut donc dire que l’on est forcément très attentif aux fuites qui peuvent provenir de chez Nvidia, et la dernière en date concerne un potentiel Counter-Strike 2.

C’est via la vigilance du leaker @gabefollower que l’on a pu remarquer des occurrences du nom de Counter-Strike 2 sur une récente mise à jour d’un driver Nvidia, comme « cs2.exe » ou « csgo2.exe ». Le journaliste Richard Lewis s’est emparé de l’affaire pour y ajouter son grain de sel, en déclarant qu’un deuxième Counter-Strike était bien réel et qu’il pourrait arriver plus tôt qu’on ne le croit. Sur son Substack, le journaliste affirme qu’une bêta pourrait sortir dès ce mois de mars, et que le jeu utiliserait évidemment le moteur Source 2.

Cependant, personne ne s’accorde sur le fait que le jeu pourrait à terme vraiment remplacer le CS:GO que l’on connait, ni même s’il s’appellerait vraiment Counter-Strike 2. Ces réponses devraient en tout cas être bientôt connues.