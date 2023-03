Counter-Strike 2 est officiellement annoncé, voici tout ce qui va changer pour le FPS de Valve

Cela fait un moment que les rumeurs vont bon train sur le nouveau Counter-Strike. Counter-Strike 2 est désormais officiel et Valve vient de dévoiler quelques vidéos afin de nous présenter en détails les nouveautés qui accompagnent cette refonte. Le nouveau moteur Source 2 va en effet apporter de nouvelle chose pour le FPS compétitif mythique. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Une « mise à jour gratuite » pour CS:GO

Précisons tout d’abord les choses importantes. Counter-Strike 2 n’est pas un nouveau jeu Counter-Strike à proprement parlé, mais une grosse mise à jour gratuite qui introduira Counter-Strike : Global Offensive au moteur Source 2. Ce qui veut dire que les skins que vous possédez déjà seront conservés, de même que les cartes actuelles.

Disponible cet été avec une phase de test avant cette période

Counter-Strike 2 sera officiellement disponible gratuitement cet été, mais avant cela, Valve permettra à quelques joueurs de l’essayer afin de corriger d’éventuelles problèmes. D’après le compte twitter officiel, cette sélection se fera en fonction d’un certain nombre de facteurs jugés importants par l’équipe de développement de Counter-Strike 2, y compris (mais sans s’y limiter) le temps de jeu récent sur les serveurs officiels de Valve, le facteur de confiance et l’état du compte Steam. D’après la FAQ, vous recevrez une notification sur votre menu principal CS:GO si vous êtes sélectionné.

Les nouveautés de Source 2 pour Counter-Strike 2

Valve n’y est pas allé de main morte en nous présentant des nouveautés assez bluffantes sachant que d’autres révélations seront faîtes d’ici l’été prochain. Voici les plus importantes.

Les grenades fumigènes

Plus communément appelée « les smoke » dans le milieu, Counter-Strike 2 promet de gros changements tactiques les concernant. Les fumigènes sont désormais des objets volumétriques dynamiques qui interagissent avec l’environnement et réagissent à l’éclairage, aux tirs et aux explosions. Autrement dit, lorsque l’on tirera dans une smoke, cela causera un trou d’air qui dévoilera la position du tir. Le souffle de l’explosion d’une grenade pourra également souffler une partie de la fumée.

Le tickrate

Le tickrate des serveurs de Counter-Strike est un sujet majeur pour les joueurs. Généralement, quand on entend « ça ne touche pas sur ce serveur », un faible tickrate est souvent le coupable (idéal ?). En gros, il s’agit de fréquence de rafraichissement de toutes les données du jeu à la seconde. Grâce à la mise à jour de l’architecture permise par Counter-Strike 2, et le recours aux « subticks », le serveur connait maintenant le moment exact d’un déplacement, d’un tir ou d’un lancer de grenade. Une grosse avancée donc.

Une refonte visuelle des cartes

Le moteur Source 2 permet enfin à Counter-Strike d’être à la page visuellement. On constate surtout de meilleures textures et de meilleurs éclairages, mais rien ne change en ce qui concerne leur design. Mis à part des changements au niveau de la lisibilité que l’on a encore du mal à évaluer, rien ne change vraiment pour notre plus grand plaisir.

Le souci du détail avec d’autres nouveautés (interface, explosions, son…)

En marge de ces gros changements, Counter-Strike 2 va apporter des éléments de confort et de nouveaux effets visuels renforçant l’immersion.

Des impacts de balle et des effusions de sang plus réalistes

Cela peut sembler anodin, mais les impacts de balles produiront désormais des taches de sang directionnelles. Cela permettra de joueur durant un court moment au policier scientifique afin d’obtenir l’information sur la position du tireur en plus d’être visuellement impressionnant.

Des explosions plus réalistes

On reste dans le domaine de l’immersion avec des améliorations des effets d’environnements. On remarque d’abord les cocktails Molotov qui génèrent de bien plus belles flammes, mais on remarque aussi le physique du liquide inflammable dans la bouteille qui rappelle ce que l’on avait vu sur Half-Life Alyx.

Une interface repensée

On manque encore d’informations là-dessus, mais l’interface de Counter-Strike bénéficiera de quelques modifications avec de nouveaux effets visuels et une meilleure lisibilité des informations. Enfin, les sons vont aussi être renouvelés « pour mieux correspondre à l’environnement physique, être plus expressifs et transmettre plus d’informations sur la situation en jeu ».