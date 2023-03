Counter-Strike 2 : la version test laisse fuiter de nouvelles informations sur le FPS de Valve

Counter-Strike 2 a été annoncé il y a quelques jours à peine et de petits chanceux peuvent déjà essayer la version test de cette énorme mise à jour de Counter-Strike : Global Offensive. Bien que Valve ait officiellement révélé de nombreuses améliorations sur le FPS compétitif, les sessions de jeu observées sur la toile et via les streams (de joueurs pro notamment) nous permettent d’avoir plus de détails sur les nouveautés à venir. Voici un récapitulatif de ce que l’on a appris.

Counter-Strike 2 cache encore de belles choses

You can see your feet when looking down. pic.twitter.com/CciaGRn3Yc — elias (@fREQUENCYCS) March 23, 2023

Un utilisateur de Twitter (@fREQUENCYCS) a en effet pris le temps de jouer et d’observer les détails de plusieurs sessions de gameplay afin de dénicher des fonctionnalités que Valve n’a pas encore dévoilées officiellement. Il y a énormément de petits détails, mais nous résumons ici les choses qui nous semblent plus importantes. Voici donc ce que l’on apprend de plus sur Counter-Strike 2 :

À la manière d’un Valorant, vous pouvez désormais observer la zone d’effet du son de vos pas sur la mini-carte

La précision du scout est bien meilleure lors d’un saut et la vitesse de déplacement lorsque l’on regarde dans la lunette est accrue

Vous pouvez voir vos jambes et vos pieds lorsque vous regardez vers le bas

Les sons ont drastiquement changé. Il y a de l’écho dans les endroits ouverts et des sons plus « métalliques » dans les zones plus proches.

Les grandes fumigènes peuvent être lancées à l’autre bout d’une carte sans problème

Vous pouvez régler votre viseur pour qu’il se déplace avec le recul de l’arme

Un nouveau skin de couteau a été trouvé dans les fichiers du jeu

De nouvelles voix pour la radio avec des versions homme/femme (les voix ont été trouvées dans les fichiers du jeu mais ne sont apparemment pas accessibles dans la bêta)

Amélioration du ragdoll

On apprend également énormément de détails techniques sur Counter-Strike 2, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit avant tout d’une bêta servant à identifier les soucis potentiels. Valve doit également communiqué prochainement afin de dévoiler d’autres détails, mais on peut d’ores et déjà être emballé par tous ces changements.

Counter-Strike 2 est prévu pour cet été sur PC.