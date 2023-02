Accueil > Actualités > Corsair lance ses nouveaux casques sans-fil gaming HS55 Wireless et HS65 Wireless

Corsair s’impose de plus en plus sur le marché des casques gaming avec des modèles qui sont aujourd’hui très populaires, à l’image du HS65, que nous avons déjà testé ici. Le fabricant continue de décliner cette marque très appréciée avec de nombreux modèles différents, avec deux nouveaux venus dans le catalogue : les casques HS65 Wireless et HS55 Wireless, qui sont tous les deux disponibles dès aujourd’hui.

Le sans-fil avec un son de qualité

Corsair met d’abord en avant son HS65 Wireless qui offre une personnalisation audio avec la technologie Sonarworks SoundID, que l’on peut régler avec l’aide d’un logiciel afin de mieux régler ses préférences côté son. Etant donné que le casque embarque également du son surround 7.1, tout comme le HS55 Wireless, l’expérience sonore devrait être plutôt satisfaisante pour un casque sans-fil.

Qui dit sans-fil dit également autonomie, et Corsair nous assure aujourd’hui que le HS65 Wireless pourra rester vissé sur vos oreilles pendant 24 heures sans avoir besoin d’être rechargé. Et puisqu’il ne pèse seulement que 275g, vous ne devriez pas trop le sentir peser sur votre tête. Etant donné qu’il est équipé de Bluetooth, il peut évidemment être branché avec toute une gamme d’appareils, dont .

Vous pouvez dès à présent vous procurer le HS65 Wireless et HS55 Wireless sur le site officiel de Corsair. Comptez tout de même 139,99 € pour le premier, et 119,99 € pour le second.