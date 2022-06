Test Corsair HS65 Surround – Un bon casque gaming à moins de 100€ pour jouer sur PC

La marque Corsair est surtout connue pour ses très bons claviers gamers mais elle a su se diversifier grâce à des acquisitions de poids au fil des années comme Elgato ou encore SCUF. Avec le Corsair HS65 Surround, la firme s’attaque aux casque gaming haut de gamme pour moins de 100€. Une nouveauté qui se place un poil au-dessus du HS55.

Voici donc notre test complet après l’avoir porté plus de deux semaines pour des utilisations diverses. Peut-il être une pièce de choix pour vos besoins sonores ?

Packaging et Design

Corsair HS65 Surround peut se targuer d’avoir une jolie boîte qui nous donne un aperçu du casque en image et surtout les caractéristiques importantes dont un schéma légendé à l’arrière qui nous décrit les différentes parties du produit. A l’intérieur, nous avons un support en carton et un emballage plastique protégeant bien l’objet. Rien d’encombrant d’autant que nous avons tout ce qu’il faut juste en dessous du carton dont la notice et l’adaptateur USB.

Le casque affiche un design assez agréable à l’œil sachant que Corsair conserve une base similaire sur presque tous ses autres casques. Au premier regard, et à la première prise en main, l’effet « casque premium » est immédiat. La touche Corsair est encore présente avec un revêtement métallique de chaque côté accompagné du célèbre logo. Sans oublier les écouteurs en forme ovale et le micro omnidirectionnel. Pas de touche pour muter, il suffit de relever le micro pour simplement le couper.

Les bonnes impressions de son apparence se reflètent également au toucher avec des matériaux à la fois doux et solides. Le revêtement « soft touch » offre réellement une prise en main très agréable. Il fait partie de ces casques qui ne possède pas un fil ultra long qui nous force à faire du « câble management ». La longueur est adéquate pour toute utilisation avec ses 1.5m de longueur. On n’oublie pas évidemment la petite molette sur la partie arrière gauche pour changer le volume très simplement.

Confort

En matière de confort, c’est pratiquement un sans-faute pour le HS65 Surround. Tout d’abord il profite d’un poids assez léger avec ses 289 grammes, de plus les oreillettes en mousse à mémoire de forme couplées au rembourrage de l’arceau font que l’on peut garder le casque des heures sans ressentir la moindre gêne.

Le réglage du bandeau vous permet de trouver l’ajustement parfait qui ne pressera pas votre crane dans un étau. Le seul défaut que l’on peut lui reprocher concerne le micro flexible qui n’est pas toujours pratique. Trouver le placement optimal peut être laborieux, et lorsqu’on le relève pour muter, il vient taper dans notre front. Il faut ainsi sans cesse le manipuler si vous activez/désactivez le micro assez souvent.

Qualité audio et microphone

Pour un casque à 89,99€, le HS65 affiche de très belles performances que ce soit au niveau du son ou du microphone. Evidemment, il sera d’abord prisé par les joueurs qui voudront une expérience optimale en jeu. C’est pourquoi nous l’avons testé avec différents titres tels que Battlefield 2042, Monster Hunter Rise ou encore Genshin Impact. Grâce à ses puissants écouteurs en néodyme de 50 mm et la technologie SoundID, on profite d’une très bonne qualité sonore et d’une spatialisation excellente pour des jeux comme Battlefield pour bien situer les explosions ou les tirs.

Sur PC, il est absolument nécessaire de télécharger le logiciel iCUE pour profiter du son Dolby Audio en 7.1. Vous pouvez ainsi faire les réglages qui s’imposent selon vos préférences et/ou selon votre utilisation en créant plusieurs profils. Un pour le jeu et un pour la musique par exemple. Il est tout de même plus simple de laisser le SoundID gérer pour vous après avoir fait la petite phase de test (avec plusieurs sons où l’on vous demande de choisir A ou B) permettant de créer aisément un profil personnalisé. A ce prix-là on s’approche de très près d’un niveau atteint par des casques au-dessus de 100€.

Le microphone se révèle aussi excellent avec un son clair et sans bruit de fond. Le seul problème réside encore une fois dans le positionnement car il n’est pas rare de devoir le manipuler afin de trouver le bon angle. Sur discord, on me faisait souvent la remarque que le son de ma voix était trop bas. En parlant de Discord d’ailleurs, on précise que le casque est certifié par le logiciel de communication.

Là où le bât blesse en revanche, c’est concernant le jeu sur consoles. Sans l’adaptateur USB et le logiciel, le HS65 affiche des performances bien moins satisfaisantes. Il fait très bien l’affaire dans de nombreux cas comme sur Switch notamment, mais sur PS5 il n’est pas rare de devoir manipuler le volume ou les options sonores d’un jeu pour trouver le bon équilibre. Même s’il pourra largement vous dépanner sur consoles, l’utilisation PC devra être la raison numéro une d’un achat.

Caractéristiques principales du casque Corsair HS65 Surround