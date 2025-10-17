Comment obtenir Marisson, Grenousse et Feunnec – Légendes Pokémon Z-A

Comment obtenir Feunnec

Cette mission est la plus narrative du trio. Il s’agit de la Mission secondaire 8 : Un remède pour Feunnec. Rendez-vous dans le 2 arrondissement de Rosavillier et parlez à une femme se tenant près d’un Feunnec épuisé. Le Centre Pokémon n’a pas réussi à identifier la cause de sa fatigue ; la dresseuse vous demandera donc de consulter l’Herboriste indiqué sur votre carte. Celui-ci vous expliquera que les Feunnec mâchonnent des Brindilles Revitalisantes pour retrouver de l’énergie, mais sa réserve est épuisée depuis que son fournisseur se trouve désormais en Zone Sauvage 5.

Votre tâche consiste à explorer cette zone et à récupérer une de ces fameuses brindilles. Cependant, certains passages sont bloqués par des amas de Boue Toxique, que des attaques de type eau ou psy peuvent dégager. Suivez les traces de boue jusqu’à atteindre un secteur parsemé d’interactions : l’une d’elles vous permettra de ramasser la Brindille Revitalisante.

Ramenez-la à la dresseuse et après l’avoir donnée à Feunnec, celui-ci retrouvera toute son énergie et rejoindra votre équipe en remerciement. Vous obtiendrez également 1 200 ₽, 3 Bonbons Exp. XS et 1 Bonbon Exp. S.

Comment obtenir Grenousse

Bien que cette mission soit listée après celle de Feunnec, il est conseillé de la faire avant si vous ne possédez pas encore de Pokémon de type Eau. Rendez-vous à l’emplacement de la Mission secondaire 9 : Le défi de Grenousse. Cette fois, pas de combat : Grenousse est persuadé qu’aucun Dresseur ne peut égaler sa vitesse sur le Parcours d’Échafaudages situé à l’est 8eme arrondissement de Jaunemont.

Pour réussir la mission, vous devrez terminer trois parcours successifs :

le premier en moins de 30 secondes,

le second en moins de 40 secondes,

et le dernier en moins de 50 secondes.

Une fois tous ses records battus, Grenousse rejoindra votre équipe. Vous gagnerez également 1 800 ₽, 3 Bonbons Exp. XS et 1 Bonbon Exp. S.

Comment obtenir Marisson

Cette mission est la plus simple des trois. Cherchez la Mission secondaire 7 : Un Marisson plein d’entrain. En suivant le marqueur de quête, vous assisterez à une cinématique montrant un Marisson en train de se chamailler avec une voiture de taxi. Votre objectif consiste à calmer le Pokémon en l’affrontant à plusieurs reprises. Marisson adore se battre : il vous défiera trois fois d’affilée avant d’accepter de rejoindre votre équipe.

Une fois vaincu, il deviendra votre allié et vous recevrez en prime 1 000 ₽, 3 Bonbons Exp. XS et 1 Bonbon Exp. S. Simple, efficace, et parfait pour renforcer votre équipe dès le début de l’aventure.

Peut-on capturer plusieurs Marisson, Grenousse et Feunnec ?

Oui c’est possible. Même si les Missions secondaires 7, 8 et 9 garantissent un exemplaire de chaque Pokémon de départ de Kalos, il sera possible d’en capturer d’autres plus tard dans l’aventure. Dans les Zones Sauvages avancées, on trouve :

Grenousse en Zone Sauvage 16,

Marisson en Zone Sauvage 17,

Feunnec en Zone Sauvage 18.

Les apparitions y sont rares et unique, mais parfaites pour les chasseurs de Shiny ou les joueurs souhaitant obtenir les meilleures statistiques.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.