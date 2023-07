Comment installer Threads, le nouveau concurrent de Twitter ?

Qu’est-ce que Threads, le réseau social déjà aux millions d’utilisateurs ?

Si vous êtes quelque peu actifs sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être entendu des rumeurs comme quoi le groupe Meta (Facebook, Instagram) souhaitait lancer un concurrent direct à Twitter. Sous le nom de code Project 92, celui-ci a été annoncé au début de l’année 2023 et est en gestation depuis plusieurs mois. Il y a quelques jours, tout a cependant commencé à bouger, avec des premières images qui ont germé sur la toile et une promesse de lancement début juillet.

Il faut dire que Threads arrive dans un contexte qui lui ait particulièrement favorable : dans la tourmente depuis quelques mois, Twitter est en perte de vitesse, suite à de nombreuses polémiques et décisions douteuses de son nouveau patron, Elon Musk. Après la tumulte autour de Twitter Blue, des certifications officielles et de quelques déclarations approximatives, le réseau social à l’oiseau bleu a encore connu un coup dur : il y a quelques jours, Elon Musk avait annoncé une limitation temporaire pour les comptes : les utilisateurs et utilisatrices ne peuvent actuellement que regarder 600 Tweets par jour (6000 pour les coches bleues). Une mesure qui a vite été levée, en partie, mais montre que la réseau social ne va pas aller en s’arrangeant.

Threads, c’est donc une application extrêmement proche de Twitter : on y retrouve des fils d’actualités, des utilisateurs portant le fameux « @ » et une interface très similaire à son concurrent. Sa particularité réside principalement dans son interaction avec Instagram : accessible directement via cette dernière plateforme, on peut ainsi y retrouver facilement ses abonnés et abonnements. La coche de vérification est d’ailleurs transférée pour les comptes officiels qui la possèdent et on retrouve quelques vibes dans le design.

Le lancement de Threads semble s’être fait sans bien mal puisque lancée dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023 dans plus de 100 pays, l’application a déjà annoncé avoir dépassé le cap des 10 millions d’utilisateurs, quelques heures seulement après sa disponibilité. Cependant, Threads n’est pas disponible en France, ni dans nos contrées européennes. Pourquoi ?

Pourquoi Threads n’est pas disponible en France ?

Si pour l’instant Threads n’est pas accessible en France (et partout en Europe), c’est une question de RGPD. Pourtant bien lancée dans la quasi-totalité du monde, l’application est confrontée à un problème de taille qui oblige Mark Zuckerberg a temporiser le lancement dans nos contrées. Comme on peut le dire dans les lignes de Meta, le lancement de Threads va s’étaler en plusieurs phases pour correspondre aux écosystèmes réglementaires.

Pour faire simple, l’Europe est particulièrement vigilante sur l’utilisation des données personnelles. Meta, déjà confronté plusieurs fois au Règlement européen sur la protection des données, veut donc bien se mettre en conformité avec le marché, avant de déployer son application. Rappelons qu’il y a seulement quelques jours, le groupe Facebook avait essuyé un nouvel échec en justice sur le non respect du RGPD.

Comment avoir Threads en France ?

Si vous souhaitez tout de même installer Threads sur votre téléphone avant son lancement officiel, il est possible de le faire en passant par quelques combines. Rassurez-vous, en suivant les prochaines étapes, cela n’endommagera pas votre appareil ou votre smartphone. Cependant, ne téléchargez pas de fichiers inconnus sur la toile, passez uniquement via les liens de cet article ou sur d’autres sites de confiance.

Comment installer Threads sur Android ?

Si vous êtes sur Android, vous pouvez installer Threads en passant par le fameux fichier APK. Il s’agit d’un fichier d’installation qui permet d’installer directement une application sans passer par la boutique officielle. Ainsi, vous pourrez bien télécharger Threads et le mettre sur votre téléphone sans être restreint.

Voici comment faire :

Aller dans les Paramètres de votre Téléphone > Sécurité

Activer l’option « Installer des applications depuis des sources inconnues »

Installer le Fichier APK. Vous pouvez utiliser celui-ci, notre équipe ayant vérifié son contenu

Laisser l’application s’installer et ouvrez la pour configurer votre compte

Encore une fois, faites attention au fichier APK que vous installez : ne téléchargez pas un fichier APK que vous avez trouvé par hasard, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur un site douteux (remerciements à FrAndroid pour l’hébergement de l’APK).

Comment installer Threads sur iOS ?

Pour installer Threads sur un appareil Apple, le cheminement est un peu plus compliqué :

Créer un nouveau compte en choisissant les Etats-Unis comme région

Une fois la création de compte terminée, validez-le et connectez-vous

Télécharger ensuite Threads via l’App Store

Installer Threads via un VPN

Si vous souhaitez éviter de vous inscrire à un nouveau compte Apple ou de passer via un APK, vous pouvez contourner les limitations de territoire avec un VPN. Pour cela, c’est assez simple : il suffit d’en trouver un, de le télécharger puis de choisir un pays tel que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. On vous laisse choisir le VPN que vous le souhaitez, il ne sera nécessaire que pour l’installation. Vous pourrez ensuite utiliser Threads sans réactiver un VPN, donc un gratuit fera sans doute l’affaire.

Télécharger Threads gratuitement

Si vous souhaitez installer Threads directement via les stores, vous pouvez le faire avec les pages Google Play ou App Store habituelles. Cependant, comme évoqué plus haut, si vous résidez en Europe, vous ne pourrez pas le faire directement. Il faudra soit passer par un VPN, soit attendre le lancement officiel en France, qui se fera dans les prochaines semaines.

Threads sur Google Play ou App Store

Télécharger Threads sur le Google Play pour les smartphones et tablettes Android.

Threads sur l’App Store

Télécharger Threads sur l’App Store pour les smartphones et tablettes iOS Apple.

Où suivre ActuGaming sur Threads ?

Vous vous en doutez, avec son principe de fil d’actualité et son concept proche de Twitter, Threads semble être une plateforme toute trouvée pour un site d’actualité tel que le notre. Vous pouvez ainsi nous retrouver sur notre compte Threads officiel ActuGaming, où l’on relayera nos actualités, nos tests de jeux vidéo et d’autres informations.

Notre lancement sur Threads se fera progressivement mais vous retrouverez prochainement l’ensemble de nos contenus et plus encore. N’hésitez pas à nous suivre là-bas pour nous soutenir, et pourquoi pas, faire un tour sur l’ensemble de nos réseaux sociaux pour nous envoyer un peu de force et de soutien.