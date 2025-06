Code Vein II – Nous avons vu du gameplay et obtenu plus d’informations sur le Souls-like anime de Bandai Namco

Entre la suite et le reboot

Malgré la surdose de Souls-like dont nous faisons l’expérience chaque année, Code Vein a su tirer son épingle du jeu grâce à une direction artistique emprunté aux animes, une spécialité chez Bandai Namco, et un gameplay accessible. Toutefois, Code Vein II semble faire un virage complet avec une modernisation qui pourra potentiellement être à double tranchant. Si Code Vein II conserve le même univers post-apocalyptique ravagé par la soif de sang et peuplé de Revenants, il ne s’agit pas d’une suite directe à l’histoire du premier épisode.

Bandai Namco opte ici pour un récit indépendant, avec de nouveaux personnages et un cadre narratif remanié. On y incarne un « Revenant Hunter », un être ressuscité doté d’un pouvoir unique lui permettant d’explorer différentes époques grâce à Lou, une mystérieuse alliée qui partage littéralement son cœur avec lui. Le duo affronte la Luna Rapacis, une force obscure qui transforme les Revenants en créatures monstrueuses appelées Horrors.

Si les références au premier opus sont subtiles, la structure narrative évoque toujours les grandes thématiques de la série : l’humanité sacrifiée, la mémoire fragmentée et la quête de rédemption. La promesse est celle d’un récit plus immersif, avec un hub central pour rencontrer d’autres survivants, renforcer ses liens, et mieux comprendre un monde qui vacille entre passé et présent. Les deux temporalités partagent donc des environnements communs qui sont radicalement différents selon l’époque choisie. De plus, vos actions dans le passé auront une influence sur le présent. Cela permettra, par exemple, de débloquer de nouveaux passages ou de nouveau donjons.

Globalement, l’exploration s’annonce d’ailleurs plus fluide grâce à un monde semi-ouvert, des zones interconnectées, et une moto permettant de parcourir de longues distances. Si Code Vein avait été salué pour son accessibilité pour un souls-like, sa suite semble vouloir aller encore plus loin dans cette direction. Le système de compagnons IA, toujours présent, permet de rendre l’aventure plus abordable pour les néophytes. Les développeurs ont néanmoins conscience des défauts de rythme du premier opus et promettent une plus grande fluidité dans les transitions entre exploration, narration et combat.

Une nouvelle direction artistique qui divise

L’un des changements les plus immédiatement visibles dans Code Vein II concerne sa direction artistique. Plus colorée, plus stylisée, mais avec un ton anime moins marqué que dans le premier opus. Bandai Namco opte ici pour un style différent qui ne fait pas l’unanimité chez les fans de la première heure pour le moment. Un sentiment assez étrange que l’on pourrait comparer à une série animée qui change de style en matière d’animation ou en passant à de la CGI.

Cela est particulièrement vrai pour les modèles de personnages, toutefois il est indéniable que cette nouvelle direction permet de proposer des environnements plus variés et plus lumineux, malgré le contexte post-apo. Côté gameplay, Code Vein II reprend plusieurs mécaniques clés de son prédécesseur, à commencer par la personnalisation du personnage, toujours aussi riche et désormais encore plus poussée (nous avons eu un aperçu du nouveau système via quelques extraits).

Le système des Blood Codes, ces archétypes de combat modifiables à la volée, fait son grand retour. En outre, de nombreuses nouveautés viennent enrichir la formule. Le jeu introduit notamment les Formae, des transformations conférant des capacités spéciales, ainsi qu’un système de Jails, des attaques puissantes à déclencher en combat qui se divisent en trois types : combat, défensif et hérité.

Les Formae de combat influencent directement les attaques, combos et compétences disponibles, tandis que les Formae défensives modifient la manière dont le personnage encaisse les coups ou soutient ses alliés. Les Formae héritées, quant à elles, sont particulièrement puissantes. Elles s’obtiennent en terrassant certains boss, et permettent d’utiliser des compétences uniques, comme transformer son personnage temporairement. Il sera ainsi possible d’équiper différentes Formae et de les combiner pour créer des builds hybrides, adaptés à votre façon de jouer.

Avec Code Vein II, Bandai Namco ne souhaite clairement pas proposer une simple suite, mais plutôt de repenser en profondeur les fondations du premier opus, quitte à diviser les fans de celui-ci. Il semble tout de même garder ses forces : son univers, sa personnalisation poussée, son accessibilité, tout en injectant une dose de modernité pour pallier aux défauts de la licence. Le système de Formae, les voyages temporels qui influencent le monde sont également des ajouts intéressants. Code Vein II ne joue pas la carte de la facilité et reste à voir si ce virage parviendra à séduire un nouveau public.