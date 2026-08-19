Clive Barker’s Hellraiser: Revival annonce sa sortie sur Switch 2 dans un nouveau trailer sanglant
Sans savoir en avance à quel point Clive Barker’s Hellraiser: Revival sera une bonne pioche ou non, le titre de Boss Team Games et Saber Interactive assure déjà d’être une adaptation fidèle. Particulièrement dégoûtantes et sanglantes, les images vues jusqu’ici ont en effet le mérite de poser l’ambiance si particulière de la licence cinématographique. Le dernier trailer n’est pas le pire en la matière, même si son but premier reste de nous inviter à précommander le jeu et à rajouter presque discrètement à la fin la mention d’une version Switch 2.
Les précommandes sont ouvertes
On espère que vous ne déjeunez pas trop tard ou que le quatre heures n’a pas été avancé si vous vous apprêtez à regarder le dernier trailer de Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Logiquement vous devriez savoir à quoi vous attendre, mais une nouvelle vague d’hémoglobine et de corps à la chair à vif vient accompagner le détail des précommandes du jeu.
À plusieurs reprises dans la vidéo, on nous montre un lit et une table sur lesquels sont posés des armes ainsi que des skins, et il s’agit ni plus ni moins des joyeusetés que vous retrouverez dans l’édition Deluxe ou en précommandant le jeu.
Premièrement, voici ce qui composera l’édition Deluxe :
- La Cloueuse, une arme de corps-à-corps
- Le Cénobite, un skin de fusil à pompe
- Le Châtieur, un skin de batte de baseball
- Le Léviathan, un charme à fixer sur les armes
- Le filtre visuel « Film d’horreur des années 80 »
- L’artbook numérique
- Le roman court numérique intitulé « Bleeding Hearts »
- La bande-son numérique
Du côté des précommandes, et peu importe s’il s’agit de la Standard Edition ou la Deluxe Edition, rappelons que vous obtiendrez le skin Martyr pour la scie et le skin Labyrinth pour le pistolet.
Enfin, Saber Interactive confirme une sortie Switch 2 en même temps que les plateformes déjà confirmées. En revanche, si les précommandes ont déjà commencé, ce n’est pas encore le cas pour la console de Nintendo.
Clive Barker’s Hellraiser: Revival est attendu pour le 8 octobre sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et donc désormais Switch 2.