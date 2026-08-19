Clive Barker’s Hellraiser: Revival annonce sa sortie sur Switch 2 dans un nouveau trailer sanglant

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Sans savoir en avance à quel point Clive Barker’s Hellraiser: Revival sera une bonne pioche ou non, le titre de Boss Team Games et Saber Interactive assure déjà d’être une adaptation fidèle. Particulièrement dégoûtantes et sanglantes, les images vues jusqu’ici ont en effet le mérite de poser l’ambiance si particulière de la licence cinématographique. Le dernier trailer n’est pas le pire en la matière, même si son but premier reste de nous inviter à précommander le jeu et à rajouter presque discrètement à la fin la mention d’une version Switch 2.

Clive Barker's Hellraiser: Revival // Source : Saber Interactive

Les précommandes sont ouvertes

On espère que vous ne déjeunez pas trop tard ou que le quatre heures n’a pas été avancé si vous vous apprêtez à regarder le dernier trailer de Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Logiquement vous devriez savoir à quoi vous attendre, mais une nouvelle vague d’hémoglobine et de corps à la chair à vif vient accompagner le détail des précommandes du jeu.

À plusieurs reprises dans la vidéo, on nous montre un lit et une table sur lesquels sont posés des armes ainsi que des skins, et il s’agit ni plus ni moins des joyeusetés que vous retrouverez dans l’édition Deluxe ou en précommandant le jeu.

Premièrement, voici ce qui composera l’édition Deluxe :

  • La Cloueuse, une arme de corps-à-corps
  • Le Cénobite, un skin de fusil à pompe
  • Le Châtieur, un skin de batte de baseball
  • Le Léviathan, un charme à fixer sur les armes
  • Le filtre visuel « Film d’horreur des années 80 »
  • L’artbook numérique
  • Le roman court numérique intitulé « Bleeding Hearts »
  • La bande-son numérique
Clive barker hellraiser revival deluxe edition 1

Édition Deluxe de Clive Barker’s Hellraiser: Revival // Source : Saber Interactive

Du côté des précommandes, et peu importe s’il s’agit de la Standard Edition ou la Deluxe Edition, rappelons que vous obtiendrez le skin Martyr pour la scie et le skin Labyrinth pour le pistolet.

Enfin, Saber Interactive confirme une sortie Switch 2 en même temps que les plateformes déjà confirmées. En revanche, si les précommandes ont déjà commencé, ce n’est pas encore le cas pour la console de Nintendo.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival est attendu pour le 8 octobre sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et donc désormais Switch 2.

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Jaquette de Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival
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Date de sortie : 08/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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