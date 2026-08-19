Clive Barker’s Hellraiser: Revival annonce sa sortie sur Switch 2 dans un nouveau trailer sanglant

Les précommandes sont ouvertes

On espère que vous ne déjeunez pas trop tard ou que le quatre heures n’a pas été avancé si vous vous apprêtez à regarder le dernier trailer de Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Logiquement vous devriez savoir à quoi vous attendre, mais une nouvelle vague d’hémoglobine et de corps à la chair à vif vient accompagner le détail des précommandes du jeu.

À plusieurs reprises dans la vidéo, on nous montre un lit et une table sur lesquels sont posés des armes ainsi que des skins, et il s’agit ni plus ni moins des joyeusetés que vous retrouverez dans l’édition Deluxe ou en précommandant le jeu.

Premièrement, voici ce qui composera l’édition Deluxe :

La Cloueuse, une arme de corps-à-corps

Le Cénobite, un skin de fusil à pompe

Le Châtieur, un skin de batte de baseball

Le Léviathan, un charme à fixer sur les armes

Le filtre visuel « Film d’horreur des années 80 »

L’artbook numérique

Le roman court numérique intitulé « Bleeding Hearts »

La bande-son numérique

Du côté des précommandes, et peu importe s’il s’agit de la Standard Edition ou la Deluxe Edition, rappelons que vous obtiendrez le skin Martyr pour la scie et le skin Labyrinth pour le pistolet.

Enfin, Saber Interactive confirme une sortie Switch 2 en même temps que les plateformes déjà confirmées. En revanche, si les précommandes ont déjà commencé, ce n’est pas encore le cas pour la console de Nintendo.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival est attendu pour le 8 octobre sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et donc désormais Switch 2.