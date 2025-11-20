Le jeu Clive Barker’s Hellraiser: Revival dévoile un peu de gameplay dans une nouvelle vidéo particulièrement dégoûtante

Une sacrée visite chez les cultistes

Bien entendu, on conseillera aux âmes sensibles de rester très loin de cette nouvelle vidéo de Clive Barker’s Hellraiser: Revival, même si, d’accord, d’autres titres du genre survival-horror poussent le curseur du body-horror bien plus loin que cette adaptation.

Entre démembrements, délires sexuels peu recommandables et haches dans la tête, le titre sera tout à fait dégoûtant, et les fans de la licence n’en attendaient sans doute pas moins du jeu. Cette première vidéo n’est qu’un bref aperçu de ce que le titre proposera, mais il nous donne une idée du voyage bien glauque qu’Aidan, protagoniste du jour, devra effectuer malgré lui pour aller sauver sa petite amie Sunny du Labyrinthe, même si cela veut dire se mesurer à l’esprit tordu de Pinhead.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival est toujours prévu sur PC, PS5 et Xbox, à une date qui reste encore inconnue à ce jour.