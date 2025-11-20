Le jeu Clive Barker’s Hellraiser: Revival dévoile un peu de gameplay dans une nouvelle vidéo particulièrement dégoûtante
Clive Barker’s Hellraiser: Revival adaptera à sa sauce l’univers du film d’horreur culte avec un objectif en tête : celui de ne pas se retenir sur ce qu’il montrera à l’écran, pour rester fidèle à la licence. C’est justement ce qu’il essaye de nous prouver dans une première bande-annonce de gameplay, qui, vous vous en doutez, ne fait pas dans la demi-mesure côté images horrifiques qui donneraient envie de recracher notre repas.
Une sacrée visite chez les cultistes
Bien entendu, on conseillera aux âmes sensibles de rester très loin de cette nouvelle vidéo de Clive Barker’s Hellraiser: Revival, même si, d’accord, d’autres titres du genre survival-horror poussent le curseur du body-horror bien plus loin que cette adaptation.
Entre démembrements, délires sexuels peu recommandables et haches dans la tête, le titre sera tout à fait dégoûtant, et les fans de la licence n’en attendaient sans doute pas moins du jeu. Cette première vidéo n’est qu’un bref aperçu de ce que le titre proposera, mais il nous donne une idée du voyage bien glauque qu’Aidan, protagoniste du jour, devra effectuer malgré lui pour aller sauver sa petite amie Sunny du Labyrinthe, même si cela veut dire se mesurer à l’esprit tordu de Pinhead.
Clive Barker’s Hellraiser: Revival est toujours prévu sur PC, PS5 et Xbox, à une date qui reste encore inconnue à ce jour.
