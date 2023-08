Le fast-FPS Roboquest sortira sur Xbox et Steam cet automne avec l’aide de Starbreeze

Et c’est français

Projet en gestation depuis plusieurs années, Roboquest était sorti en août 2020 en accès anticipé, puis en décalé sur les consoles Xbox en Game Preview. Il a également eu droit à son passage dans le Game Pass. Au fil des mises à jour, le titre a su se forger une communauté et développer son contenu et ses mécaniques, souvent avec des updates bien reçues. Précisons d’ailleurs qu’il s’agit d’une création bien de chez nous, aperçue notamment à l’AG French Direct puisque RyseUp Studios est basé à Lyon.

Aujourd’hui, c’est une double bonne nouvelle qui tombe : tout d’abord, on apprend que Roboquest sortira de sa version anticipée prochainement avec une arrivée dans sa 1.0 courant automne. Pas de date précise mais ce sera pour cette fin d’année. La seconde information à retenir, c’est que cette sortie définitive s’accompagne du support de Starbreeze Entertainment, qui épaulera le studio indépendant pour la partie commerciale, sans interférer avec le processus créatif. Une nouvelle importante, autant pour RyseUp Studios qui n’est pas seul pour le lancement, que pour Starbreeze qui avait connu une période bien compliquée, perdant des titres comme System Shock 3 et Psychonauts 2.

On rappelle que Roboquest est un fast-FPS jouable en solo ou en coopération avec des éléments de roguelike et quelques aspects qui peuvent faire penser à un Borderlands, notamment pour sa patte visuelle ou sa gestion des armes. Steam, Xbox et Game Pass en prévision, sans précision sur d’éventuelles autres plateformes. La version finale 1.0 ajoute de nouveaux niveaux et autres ennemis, armes et spécialisations.