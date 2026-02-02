Clap de fin pour Ashes of Creation, le MMO voit son fondateur et de nombreux salariés quitter le navire

La fin d’un projet de longue date

Présenté pour la première fois en 2016, Ashes of Creation se voulait être un MMORPG old school misant sur un monde vivant, façonné par les joueurs et les joueuses à travers un système de cités évolutives et une forte dimension PvE / PvP. Pour financer de telles ambitions, le studio Intrepid avait alors lancé une campagne Kickstarter, qui a su récolter près de 3,3 millions de dollars auprès de 20 000 contributeurs, ce qui, à l’époque, en faisait le MMO le plus financé de la plateforme.

Depuis, les développeurs ont régulièrement tenu au courant de l’avancée de ce projet bien trop gros pour sortir en quelques années. Après une longue période de développement et de nombreuses phases d’alpha (et moult reports), le jeu a fini par débarquer sur Steam fin 2025, d’abord via une phase d’accès anticipé. Il a rapidement reçu un accueil mitigé, avec des performances techniques pas très stables et une économie à revoir, malgré de belles promesses et un potentiel perçu par la communauté.

Mais tout bascule à la fin du mois de janvier : une première vague de licenciements concernant une dizaine d’employés est confirmée, pour des « ajustements ciblés au sein de l’équipe ». Quelques jours plus tard, le studio publie un message en reconnaissant plusieurs problèmes techniques et annonce un report de leur traditionnel livestream pour le 13 février. Livestream qui pourrait potentiellement ne jamais arriver, ou tout du moins, sans la présence du fondateur du studio.

Le fondateur démissionne en signe de protestation

C’est en effet au cours du week-end que l’on apprend que Steven Sharif, fondateur du studio Intreprid, a annoncé sa démission dans un message publié sur Discord. Le créateur a déclaré ne pas être d’accord avec les décisions prises d’en haut : « le contrôle de l’entreprise m’a échappé et le Conseil d’administration a commencé à imposer des décisions auxquelles je ne pouvais ni adhérer ni me soumettre, pour des raisons éthiques. Par conséquent, j’ai choisi de démissionner en signe de protestation plutôt que de cautionner des décisions que je ne pouvais soutenir moralement. »

Une décision lourde de conséquences pour le studio puisque suite à son départ, une grande partie de l’équipe a démissionné et le Conseil d’Administration a lancé une procédure de licenciement collectif. En parallèle, ces départs d’employés visibles sur les réseaux professionnels et des prises de parole individuelles ont alimenté l’idée d’un arrêt net des opérations. La directrice communication/marketing Margaret Krohn a notamment indiqué publiquement que son « chapitre » au studio se terminait.

Il reste encore plusieurs inconnus dans cette affaire, notamment quelles étaient les décisions en contradiction avec Steven Sharif, mais également, quelles sont les autres personnes qui composaient le conseil d’administration. On ne sait pas non plus si une pression venant de l’extérieur a pu jouer sur cette situation , le studio ayant contracté plusieurs dettes auprès d’investisseurs privés.

Quel avenir pour Ashes of Creation ?

Difficile d’espérer un avenir pour le MMO après un tel événement. Nos confrères de chez Eurogamer rapportent qu’interrogé quant à l’annulation d’Ashes of Creation, Margaret Krohn a répondu : « Je n’y travaille plus, je ne peux donc pas vous répondre. Personnellement, je ne sais pas comment ils pourraient s’en sortir alors que l’âme du produit, l’incroyable équipe de développement, a été licenciée. »

Pour l’heure – de façon officielle – on sait qu’Intrepid Studios a engagé une réduction massive de ses effectifs après une série de démissions dans le management tout en lançant une procédure WARN (dispositif américain encadrant certains licenciements collectifs), au point de remettre en cause la capacité du studio à poursuivre le développement dans des conditions normales. En revanche, si la notion de fermeture au sens strict n’a pas encore été établie, il a peu de chance que le studio, et donc le jeu, puisse survivre à cette affaire, surtout vidé de ses salariés. Une bonne partie de la communauté a déjà demandé un remboursement, par crainte d’une annonce d’une fermeture définitive.