Clair Obscur : Expedition 33 sort un nouveau patch permettant de recommencer directement des combats de boss, parmi d’autres ajustements

Quand tout le monde tombe, on recommence

Dans Clair Obscur : Expedition 33, beaucoup ont certainement vécu la pénible expérience de réaliser à de multiples reprises le trajet entre un checkpoint et un combat particulièrement redoutable. Et alors qu’il s’agit d’une des demandes les plus insistantes de la communauté, la voici enfin dans le cadre du patch 1.4.0 : la possibilité de recommencer un combat directement après avoir perdu. Certes, on ne peut toujours pas relancer à tout moment, notamment lorsque l’on sent qu’on est très mal parti, mais voilà déjà un gain de temps très appréciable.

Pour rester dans les combats, quelques ajustements ont été faits, comme la capacité Transfert Thermique de Lune qui ne donne plus de tour supplémentaire sans réunir les conditions imposées par les pigments. D’ailleurs, une meilleure identification des pigments est désormais possible auprès des personnes daltoniennes. Aussi, finie l’immortalité permise par l’association des pictos Seconde Chance, Buff Curatif et Mort Protectrice.

Enfin, l’amélioration du confort de jeu est aussi technique, puisque le DLSS et le XeSS permettent maintenant une latence réduite ainsi que le Frame Generation. Des ajouts bienvenus pour un titre demandant une exécution particulièrement précise. Tous les autres ajustements sont à retrouver sur le patch note complet du site officiel de Clair Obscur : Expedition 33.