Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall Interactive et Pix’n Love annoncent l’arrivée d’un artbook officiel pour cette année

Bons baisers de Lumière

Dans Clair Obscur: Expedition 33, éculons une fois de plus la formule mais nous avons vraiment l’impression d’aller de tableau en tableau lorsque l’on visite ses différents environnements. Le travail artistique se mesure également au niveau des ennemis à affronter, des boss à occire ou encore aux moult skins que nos personnages peuvent arborer, sans parler de Lumière, inspirée de notre chère capitale.

Pix'n Love, @Kepler_Interact et @SandfallGames sont heureux d'annoncer l'arrivée, en 2025, de l'artbook officiel Clair Obscur: Expedition 33 ! 📕 On brûle d'impatience à l'idée de vous en dire plus sur ce magnifique projet ! 😊 RDV prochainement… @expedition33 pic.twitter.com/EYZCbRJnnb — Editions Pix'n Love (@Pixnlove) May 20, 2025

Bref, le RPG français est un vrai voyage visuel qu’il aurait été dommage de ne pas condenser dans un artbook, une pièce que les collectionneuses et collectionneurs raffolent de feuilleter. Voilà donc un souhait qui va être exaucé puisque, via une publication de la page officielle de Pix’n Love, l’existence de l’artbook est désormais officielle.

Un projet évidemment permis via la collaboration entre la maison d’édition, le studio Sandfall et l’éditeur Kepler, à qui on peut prédire sans trop se mouiller un franc succès. À présent, qui des peluches d’Esquie ou de l’artbook arrivera en premier, le mystère reste entier.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre guide et FAQ du jeu.