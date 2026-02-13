Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des DICE Awards, sans grande surprise
Les cérémonies s’enchaînent, et les palmarès se répètent. Malgré une année aussi riche que celle que l’on a pu avoir en 2025, ce sont encore les mêmes jeux qui remportent tous les trophées, peu importe qui attribue les statuettes. Enfin, les mêmes jeux, disons plutôt le même jeu, puisque c’est encore Clair Obscur: Expedition 33 qui est reparti avec la plus haute distinction lors des DICE Awards.
La liste complète des gagnants aux DICE Awards 2026
Les professionnels de l’industrie ont donc parlé et ont décidé de récompenser une nouvelle fois Clair Obscur: Expedition 33, qui repart avec un énième titre de meilleur jeu de l’année pour ces DICE Awards. Pendant que Sandfall Interactive fait collection de tous ces trophées, d’autres jeux ont heureusement pu briller durant la cérémonie.
Voici la liste des gagnants pour les DICE Awards 2026 :
Jeu de l’année
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
Meilleure animation
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Monster Hunter Wilds
- Gagnant : South of Midnight
- The Midnight Walk
Meilleure direction artistique
- Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- The Midnight Walk
Meilleur personnage
- Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie
- Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle
- Dispatch – Courtney/Invisigal
- Dispatch – Robert Robertson III/Mecha Man
- Gagnant : Ghost of Yōtei – Atsu
Meilleure bande-son
- Clair Obscur: Expedition 33
- Gagnant : Ghost of Yōtei
- Herdling
- Mario Kart World
- Sword of the Sea
Meilleur design audio
- ARC Raiders
- Gagnant : Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Lumines Arise
- Split Fiction
Meilleure histoire
- Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Despelote
- South of Midnight
- The Drifter
Meilleure réussite technique
- ARC Raiders
- Assassin’s Creed Shadows
- Gagnant : Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Doom: The Dark Ages
Meilleur jeu d’action
- Absolum
- ARC Raiders
- Doom: The Dark Ages
- Gagnant : Hades 2
- Ninja Gaiden 4
Meilleur jeu d’aventure
- Blue Prince
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Gagnant : Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
Meilleur jeu familial
- Gagnant : Lego Party!
- Lego Voyagers
- Lumines Arise
- Marvel Cosmic Invasion
- Popucom
Meilleur jeu de combat
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Gagnant : Mortal Kombat: Legacy Kollection
- WWE 2K25
Meilleur jeu de course
- EA Sports F1 25
- Kirby Air Riders
- Gagnant : Mario Kart World
- Wheel World
Meilleur RPG
- Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Meilleur jeu de sports
- EA Sports FC 26
- PGA Tour 2k25
- MLB The Show 25
- NBA 2k26
- Gagnant : Rematch
Meilleur jeu de stratégie-simulation
- Gagnant : The Alters
- Drop Duchy
- Europa Universalis V
- The King is Watching
- StarVaders
Jeu VR le plus impressionnant techniquement
- Ghost Town
- Gagnant : Hotel Infinity
- Marvel’s Deadpool VR
- Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
- Unloop
Meilleur jeu en réalité virtuelle
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
- Gagnant : Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
- Thief VR: Legacy of Shadow
Meilleur jeu indépendant
- Baby Steps
- Gagnant : Blue Prince
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
Meilleur jeu mobile
- Gagnant : Persona 5: The Phantom X
- Umamusume: Pretty Derby
- What the Clash?
- Where Winds Meet
Meilleur jeu en ligne
- Gagnant : ARC Raiders
- Battlefield 6
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Split Fiction
Meilleur game design
- ARC Raiders
- Gagnant : Blue Prince
- Hades 2
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Öoo
