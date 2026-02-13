Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des DICE Awards, sans grande surprise

La liste complète des gagnants aux DICE Awards 2026

Les professionnels de l’industrie ont donc parlé et ont décidé de récompenser une nouvelle fois Clair Obscur: Expedition 33, qui repart avec un énième titre de meilleur jeu de l’année pour ces DICE Awards. Pendant que Sandfall Interactive fait collection de tous ces trophées, d’autres jeux ont heureusement pu briller durant la cérémonie.

Voici la liste des gagnants pour les DICE Awards 2026 :

Jeu de l’année

ARC Raiders

Blue Prince

Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Ghost of Yōtei

Meilleure animation

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Monster Hunter Wilds

Gagnant : South of Midnight

The Midnight Walk

Meilleure direction artistique

Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Dispatch

Ghost of Yōtei

The Midnight Walk

Meilleur personnage

Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie

Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle

Dispatch – Courtney/Invisigal

Dispatch – Robert Robertson III/Mecha Man

Gagnant : Ghost of Yōtei – Atsu

Meilleure bande-son

Clair Obscur: Expedition 33

Gagnant : Ghost of Yōtei

Herdling

Mario Kart World

Sword of the Sea

Meilleur design audio

ARC Raiders

Gagnant : Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Lumines Arise

Split Fiction

Meilleure histoire

Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

Despelote

South of Midnight

The Drifter

Meilleure réussite technique

ARC Raiders

Assassin’s Creed Shadows

Gagnant : Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Doom: The Dark Ages

Meilleur jeu d’action

Absolum

ARC Raiders

Doom: The Dark Ages

Gagnant : Hades 2

Ninja Gaiden 4

Meilleur jeu d’aventure

Blue Prince

Dispatch

Donkey Kong Bananza

Gagnant : Ghost of Yōtei

Hollow Knight: Silksong

Meilleur jeu familial

Gagnant : Lego Party!

Lego Voyagers

Lumines Arise

Marvel Cosmic Invasion

Popucom

Meilleur jeu de combat

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Gagnant : Mortal Kombat: Legacy Kollection

WWE 2K25

Meilleur jeu de course

EA Sports F1 25

Kirby Air Riders

Gagnant : Mario Kart World

Wheel World

Meilleur RPG

Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter Wilds

The Outer Worlds 2

Meilleur jeu de sports

EA Sports FC 26

PGA Tour 2k25

MLB The Show 25

NBA 2k26

Gagnant : Rematch

Meilleur jeu de stratégie-simulation

Gagnant : The Alters

Drop Duchy

Europa Universalis V

The King is Watching

StarVaders

Jeu VR le plus impressionnant techniquement

Ghost Town

Gagnant : Hotel Infinity

Marvel’s Deadpool VR

Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset

Unloop

Meilleur jeu en réalité virtuelle

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked

Gagnant : Ghost Town

Marvel’s Deadpool VR

The Midnight Walk

Thief VR: Legacy of Shadow

Meilleur jeu indépendant

Baby Steps

Gagnant : Blue Prince

Consume Me

Despelote

Dispatch

Meilleur jeu mobile

Gagnant : Persona 5: The Phantom X

Umamusume: Pretty Derby

What the Clash?

Where Winds Meet

Meilleur jeu en ligne

Gagnant : ARC Raiders

Battlefield 6

Mario Kart World

Marvel Rivals

Split Fiction

Meilleur game design