Charlie Cox (Darevevil) va revenir dans le jeu vidéo après Clair Obscur: Expedition 33 avec un rôle plus important

Une expédition qui a ouvert des portes

Dans Clair Obscur: Expedition 33, Charlie Cox prêtait sa voix au personnage de Gustave. Sa performance a été particulièrement bien accueillie par les fans et a largement contribué à la popularité du titre. Peu familier avec l’univers du jeu vidéo, l’acteur se dit d’ailleurs toujours surpris par le succès de ce projet, qui ne représente pourtant qu’une journée de travail en studio dans sa carrière.

Nommé aux Game Awards dans la catégorie « doublage », sans toutefois remporter le prix, l’interprète de Daredevil revient régulièrement avec beaucoup d’humilité sur cette performance. Il met notamment en avant Maxence Cazorla, l’artiste en charge de la motion capture de Gustave. Un geste qu’il a une nouvelle fois renouvelé en interview lorsque le jeu de Sandfall Interactive a été évoqué.

En effet, d’après un entretien réalisée par la chaîne YouTube Agents of Fandom à l’occasion de la saison 2 de Daredevil: Born Again, la réception positive du RPG français semble lui avoir ouvert de nouvelles opportunités dans l’industrie.

« Je vais faire un autre jeu cette année où je serai beaucoup plus impliqué, avec beaucoup plus de travail. »

Cela suggère donc qu’il devrait avoir un rôle plus central avec, cette fois-ci, de la motion capture à la clé. Pour l’instant, aucun détail n’a été partagé concernant le nom du jeu, le studio ou le rôle qu’il incarnera. On imagine toutefois une annonce cet été dans la période des gros salons ou bien lors d’une grosse conférence en ligne comme un State of Play.

De plus en plus d’acteurs issus du cinéma et des séries s’investissent dans le jeu vidéo et on peut remercier Clair Obscur: Expedition 33 d’avoir apporté sa pierre à l’édifice. Surtout que, si on peut compter sur des comédiens du calibre de Charlie Cox, on ne va clairement pas s’en plaindre. En tout cas, vous pouvez lancer vos pronostiques sur la licence ou le type du jeu que ce sera.