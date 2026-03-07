Clair Obscur: Expedition 33 : Un avocat du jeu a demandé à l’auteur de la BD « L’Académie Clair-Obscur » d’arrêter de la vendre

Une demande lunaire

Le nom de Clair Obscur: Expedition 33 a été (et est encore) tellement sur toutes les lèvres que, à partir de maintenant, dès que nous voyons ou entendons « clair-obscur » dans un autre contexte, alors on pense automatiquement au jeu. Un constat qu’a dû faire l’équipe juridique autour de la propriété intellectuelle du jeu de Sandfall Interactive, puisque Olivier Gay a donc reçu ce courrier improbable lui demandant d’arrêter de publier sa BD « L’Académie Clair-Obscur » sous ce nom.

Suite à ce courrier, plusieurs problèmes font surface et sont mentionnés par l’auteur qui, sur les réseaux sociaux, a fait un petit thread pour expliquer en quoi cette initiative n’a pas de sens :

Je viens de recevoir un courrier d’avocat de la part du jeu Clair Obscur: Expedition 33 de Sandfall Interactive, qui me somme d’arrêter de vendre ma BD éditée chez Drakoo intitulée Académie Clair-Obscur, censée surfer sur le succès incontestable du jeu. Bon. Pour info, c’est un projet qui a été pitché à Drakoo en 2019 et pour lequel j’ai un contrat à ce nom depuis mars 2024, bien avant la sortie du jeu. Donc on est bien d’accord que ça n’a rien à voir avec une volonté de surfer sur quoi que ce soit.

Hélas, un des arguments de l’équipe juridique doit peut-être se trouver là : certes la BD existait avant le jeu, mais vu que le titre a désormais un écho avec le RPG français, il pourrait y avoir une sorte d’externalité positive pour l’œuvre d’Olivier Gay.

Mais peu importe, il est évident qu’il est en aucun cas question de profiter sciemment de la renommée du jeu de Sandfall, surtout que l’histoire n’a aucune similitude avec l’univers du titre montpelliérain et que l’auteur lui-même a loué les qualités du jeu sur les réseaux :

Par ailleurs, la BD n’a rien à voir non plus avec leur histoire, c’est un paysan qui intègre une école de magie de l’élite, et le Clair-Obscur faisait référence à une technique de magie particulière. […] Parce que c’est ça, le plus frustrant, j’ai en effet joué à Clair-Obscur, j’ai platiné le jeu […], je l’ai conseillé sur les réseaux et je voue une admiration sans bornes à la success story de Sandfall Interactive.

À qui revient cette initiative ?

Autre raison pour laquelle la démarche est osée, c’est que le terme « clair-obscur » renvoie à un style de peinture dont l’essor a eu lieu au cours du XVIe siècle, et dont l’origine remonte même à l’Antiquité. Bien que cette expression ne coure pas les rues, cela parait surréaliste qu’un pan artistique majeur de l’Histoire doive dorénavant répondre d’un jeu vidéo en 2026, aussi énorme soit son succès.

Le plus triste dans cette affaire, c’est qu’Olivier Gay se trouve dans l’incapacité d’entreprendre toutes les démarches juridiques qu’implique une défense de sa part, et a décidé de modifier le nom de sa BD pour continuer à la vendre pour être tranquille, sans savoir si le succès sera toujours au rendez-vous.

Maintenant, qui est réellement à l’origine de cette décision ? On accorde le bénéfice du doute à l’équipe de développement car, vu le statut d’inconnu il y a un an et les discours prononcés depuis le début de leur success story faisant souvent l’éloge de la créativité, on imagine très mal que l’initiative vienne de là.

Quid de Kepler Interactive, éditeur du jeu ? Et puis il y a les personnes au plus proche de la propriété intellectuelle du jeu, qui n’hésiteraient sans doute pas à sécuriser la marque. Mais dans ce cas, prenons « Expedition 33 », même si évidemment le terme est bien plus spécifique que « clair-obscur ».

Quoi qu’il en soit, aucune communication officielle n’a été faite jusqu’ici même si, là encore, on se doute bien que l’équipe de développement a été mise au courant de la publication d’Olivier Gay, et on espère que la situation retrouve un peu de sens. Le reste se déroule sans doute actuellement en coulisses.