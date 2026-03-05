Pégases 2026 : Voici la liste des gagnants pour la cérémonie qui récompense le jeu vidéo français
Publié le :
Rédigé par Alexis
C’est désormais une habitude, la cérémonie des Pégases s’est tenue début mars pour une 7e édition. Le jeu vidéo français y est célébré et, entrecoupé de quelques annonces exclusives, 16 prix sont distribués pour le récompenser. Et si un nom vous vient directement à l’esprit, c’est bien normal, même si d’autres productions ont bien entendu eu leur heure de gloire. Voici le palmarès complet des Pégases 2026.
Clair Obscur: Expedition 33 règne sur l’hexagone
Cette année sans doute plus qu’une autre, difficile de se tailler une place parmi les grands favoris de l’édition 2026. Ou plutôt, devrions-nous dire « LE » favori, car Clair Obscur: Expedition 33 avait évidemment sa carte à jouer, lui qui a déjà gagné partout ailleurs.
Et sans surprise, la boucle est bouclée puisque le jeu montpelliérain est récompensé en masse sur le sol français, en raflant quatre récompenses.. sur ses quatre nominations. Saluons aussi la réussite du poignant et impactant Wednesdays, qui repart avec deux prix. Même moisson pour le très bon beat’em up roguelite Absolum.
Voici donc la liste des gagnants de chaque catégorie de ces Pégases 2026 :
Meilleur jeu vidéo
- The Rogue Prince of Persia
- Absolum
- Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33
Meilleur jeu vidéo indépendant
- Sol Cesto
- Gagnant : Absolum
- Wednesdays
- Rematch
Meilleur jeu vidéo mobile
- Spongebob : Patty Pursuit 2
- Molang Match’n Munch
- Gagnant : Les Murmures du Soleil
Meilleur premier jeu vidéo
- Gagnant : The Rogue Prince of Persia
- Carimara – Beneath the Forlorn Limbs
- Drop Duchy
Meilleur jeu vidéo étudiant
- 12 Memory Lane
- Gagnant : Candellum
- Barrell Roll
Au-delà du jeu vidéo
- Fireside Feelings
- A Better World
- Gagnant : Wednesdays
Excellence visuelle
- Absolum
- Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33
- The Rogue Prince of Persia
Meilleur univers sonore
- The Rogue Prince of Persia
- Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33
- Absolum
Excellence narrative
- Crown Gambit
- L’Amerzone : Le Testament de l’explorateur
- Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33
- Wednesdays
Meilleur game design
- Gagnant : Absolum
- Sol Cesto
- Drop Duchy
Meilleure innovation technologique
- Plan B: Terraform
- Gagnant : Rematch
- Sheepherds!
Meilleure accessibilité
- Sheepherds!
- Gagnant : Wednesdays
- Les Murmures du Soleil
Meilleur service d’exploitation
- Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory
- Gagnant : Ravenswatch
- Microsoft Flight Simulator 2024
Meilleur jeu vidéo étranger
- Dispatch
- Gagnant : Hades II
- Kingdom Come Deliverance II
Meilleur jeu vidéo indépendant étranger
- Gagnant : Hollow Knight Silksong
- Dispatch
- Hades II
Meilleur jeu vidéo mobile étranger
- Subnautica
- Planet of Lana
- Gagnant : The Storyteller
Personnalité de l’année
- Alexis Garavaryan (PDG de Kepler Interactive)
