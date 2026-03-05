Pégases 2026 : Voici la liste des gagnants pour la cérémonie qui récompense le jeu vidéo français

Clair Obscur: Expedition 33 règne sur l’hexagone

Cette année sans doute plus qu’une autre, difficile de se tailler une place parmi les grands favoris de l’édition 2026. Ou plutôt, devrions-nous dire « LE » favori, car Clair Obscur: Expedition 33 avait évidemment sa carte à jouer, lui qui a déjà gagné partout ailleurs.

Et sans surprise, la boucle est bouclée puisque le jeu montpelliérain est récompensé en masse sur le sol français, en raflant quatre récompenses.. sur ses quatre nominations. Saluons aussi la réussite du poignant et impactant Wednesdays, qui repart avec deux prix. Même moisson pour le très bon beat’em up roguelite Absolum.

Voici donc la liste des gagnants de chaque catégorie de ces Pégases 2026 :

Meilleur jeu vidéo

The Rogue Prince of Persia

Absolum

Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33

Meilleur jeu vidéo indépendant

Sol Cesto

Gagnant : Absolum

Wednesdays

Rematch

Meilleur jeu vidéo mobile

Spongebob : Patty Pursuit 2

Molang Match’n Munch

Gagnant : Les Murmures du Soleil

Meilleur premier jeu vidéo

Gagnant : The Rogue Prince of Persia

Carimara – Beneath the Forlorn Limbs

Drop Duchy

Meilleur jeu vidéo étudiant

12 Memory Lane

Gagnant : Candellum

Barrell Roll

Au-delà du jeu vidéo

Fireside Feelings

A Better World

Gagnant : Wednesdays

Excellence visuelle

Absolum

Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33

The Rogue Prince of Persia

Meilleur univers sonore

The Rogue Prince of Persia

Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33

Absolum

Excellence narrative

Crown Gambit

L’Amerzone : Le Testament de l’explorateur

Gagnant : Clair Obscur: Expedition 33

Wednesdays

Meilleur game design

Gagnant : Absolum

Sol Cesto

Drop Duchy

Meilleure innovation technologique

Plan B: Terraform

Gagnant : Rematch

Sheepherds!

Meilleure accessibilité

Sheepherds!

Gagnant : Wednesdays

Les Murmures du Soleil

Meilleur service d’exploitation

Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory

Gagnant : Ravenswatch

Microsoft Flight Simulator 2024

Meilleur jeu vidéo étranger

Dispatch

Gagnant : Hades II

Kingdom Come Deliverance II

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Gagnant : Hollow Knight Silksong

Dispatch

Hades II

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Subnautica

Planet of Lana

Gagnant : The Storyteller

Personnalité de l’année