Clair Obscur: Expedition 33 aurait atteint les 4,4 millions de ventes

Officiellement, toujours 3,3 millions

C’est lors du Zevent que cette information a été révélée, de manière officieuse. Florian Torres, senior gameplay programmer, Benjamin Dimanche, producteur marketing, et Amandine Marest, hair & technical character artist sur Clair Obscur: Expedition 33 se sont entretenus avec Antoine Daniel autour du succès du jeu.

Le vidéaste a alors voulu faire le point sur les ventes du jeu en citant les derniers chiffres en date, qui sont les 3,3 millions de ventes, avant que le trio confirme par réflexe (sans le vouloir) qu’il faut plutôt compter sur 4,4 millions, ou en tout cas un chiffre avoisinant les 4 millions, ce que Florian Torres semble confirmer en riant : « officiellement 3,3 millions, mais 4,4 millions ».

Un résultat qui doit encore être annoncé de manière plus officielle par le studio, qui attend peut-être le cap des 5 millions pour prendre la parole (ce qui devrait sans doute arriver avant la fin d’année). Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.