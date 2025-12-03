Clair Obscur: Expedition 33 a réalisé le plus gros lancement d’un jeu d’éditeur tiers sur le Xbox Game Pass

Un exploit de plus à rajouter au palmarès du RPG

À la manière de Clair Obscur: Expedition 33, beaucoup de jeux arrivent directement sur le Xbox Game Pass dès leur sortie. Mais le jeu de Sandfall Interactive aura beaucoup plus attiré l’attention des abonnées que d’autres jeux sortis cette année. Xbox vient tout juste de confirmer que Clair Obscur: Expedition 33 a réalisé le plus gros lancement d’un jeu de studio partenaire sur le Xbox Game Pass en 2025 :

« Fraîchement auréolé d’un carton aux Golden Joystick Awards 2025 et sur le point de briller aux Game Awards, le remarquable RPG du studio français Sandfall Interactive s’impose comme l’un des lancements les plus marquants de l’année dans le catalogue du Xbox Game Pass . Cela se base sur le nombre d’utilisateurs uniques au cours des 30 premiers jours de disponibilité, ce qui signifie qu’un nombre considérable de joueuses et de joueurs Xbox ont rejoint Maelle, Gustave, Esquie et toute l’équipe dès le tout début de leur périple. »

Il faut donc exclure les productions made in Xbox telles que The Elder Scrolls: Oblivion Remaster, Call of Duty: Black Ops 7 et compagnie. Guillaume Broche, directeur créatif chez Sandfall Interactive, clame de son côté que l’abonnement a permis au jeu de se faire connaître plus facilement :

« Le genre du RPG au tour par tour a beaucoup de fans, mais parfois ceux qui préfèrent les jeux d’action en temps réel peuvent hésiter. Game Pass a fait tomber cette barrière. Ils pouvaient simplement essayer et voir. Beaucoup de joueurs curieux ont lancé le jeu, exploré Lumière et le début de l’aventure, et ont découvert qu’il y avait beaucoup à aimer, même sans s’y attendre. »

Une belle pioche pour le service, qui montre qu’il ne repose pas que sur les productions Xbox. Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.