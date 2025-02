Civilization VII : Firaxis désactive le cross-play entre le PC et console le temps de régler de nombreux soucis

Pour mieux remettre en ordre la version PC

Pour mieux prendre le temps de corriger certains bugs sur une plateforme sans se soucier des autres, Firaxis a décidé de désactiver le multijoueur cross-play sur Civilization VII. Du moins, temporairement. C’est que ce que le studio indique dans le patch note de la mise à jour 1.0.1 qui a été déployée hier, seulement sur PC, Mac et Linux. Cela aura pour but de stabiliser la version PC plus rapidement :

« Pour accélérer les mises à jour de l’expérience PC, nous déploierons parfois des correctifs sur PC à une cadence différente de celle des consoles, y compris le correctif 1.0.1 d’aujourd’hui. Par conséquent, le cross-play entre les joueurs PC et les joueurs console est temporairement désactivé. Cela n’aura aucun impact sur les joueurs console qui tentent de jouer sur plusieurs plateformes avec d’autres joueurs console, ni sur le multijoueur PC à PC. »

Aucune précision n’a été apportée sur le retour de cette fonctionnalité. Ce patch n’est que le premier d’une longue série de mises à jour qui répondent aux demandes les plus urgentes de la communauté, ayant déjà accès au jeu. Car officiellement, pour le public n’ayant pas eu une semaine d’avance, c’est aujourd’hui que Civilization VII sort. Ce patch a donc été sorti en toute hâte afin de faire en sorte que le « deuxième » lancement se passe un peu mieux que le premier, même si beaucoup de travail reste encore à faire.