Citizen Sleeper 2: Starward Vector : La localisation française du RPG narratif sera disponible fin 2025 sur PC et consoles

Outre cette information qui ravira les joueurs et les joueuses ne se sentant pas suffisamment à l’aise en anglais pour découvrir le titre dès maintenant, l’éditeur australien a précisé sur Steam que ce travail de localisation avait déjà commencé au moment de faire cette annonce. Toutefois, celle-ci prend forcément du temps, notamment à cause du simple fait que le jeu compte pas moins de 250 000 mots. En comparaison, la première itération n’en comptait « que » 175 000. Autre bonne nouvelle, l’équipe en charge de traduire cette suite est la même que celle qui s’était chargée de faire celle de Citizen Sleeper.

Wake up, Sleeper!起きろ、スリーパー!醒醒吧,沉睡者!Réveille-toi, Dormeur!We heard you! Citizen Sleeper 2: Starward Vector will be localised in Japanese, simplified Chinese, and French on PC, Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch later this year 😍💫 bit.ly/CS2Steam

— Fellow Traveller (@fellowtraveller.games) 2025-04-28T08:00:27.622Z