Citizen Sleeper 2: Starward Vector sort aujourd’hui, le RPG s’offre une dernière bande-annonce pour la route

Si vous ne connaissez pas la licence Citizen Sleeper, c’est l’occasion ou jamais de vous y intéresser avec ce deuxième épisode (ou le premier qui a été traduit il y a peu en français), où l’on contrôle un androïde mal en point qui tentera de vivre comme il peut à travers la galaxie en fuyant son ancien maître.

Survivre seul est cependant mission impossible et vous devrez recruter un équipage pour maintenir en état votre vaisseau, tout en faisant face à tous les défis provoqués par un univers en constante mutation. Le jeu s’inspire largement des jeux de rôle en vous demandant de prendre de nombreux choix tout en se reposant sur un peu d’aléatoire.

Notez d’ailleurs qu’il devrait s’agir du dernier jeu de la saga, qui pourrait continuer sur d’autres supports. C’est Gareth Damian Martin (qui est à l’origine de la série) qui l’a confirmé auprès d’Eurogamer il y a peu :

« Je pense que c’est [la fin] pour les jeux vidéo. Je vais laisser une porte ouverte quelque part par laquelle je pourrai grimper et déterrer la série à nouveau… Mais non. Je pense surtout à la fin – et j’espère que les gens ressentiront cela quand ils atteindront la fin – j’ai vraiment eu l’impression que c’était moi qui disais le dernier mot. J’aime vraiment l’endroit où je termine cela. Je suis vraiment content de ça. Mais Citizen Sleeper a signifié beaucoup pour beaucoup de gens et je ne suis donc pas prêt à laisser ça derrière moi. Le prochain grand projet pour moi sera de travailler sur un jeu de société Citizen Sleeper dans son intégralité, mais je dois trouver le bon collaborateur et je dois travailler là-dessus, en parallèle d’autres choses. C’est donc quelque chose qui sera un projet à plus long terme. »