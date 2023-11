Cities: Skylines II : Le city-builder n’aura finalement droit à du nouveau contenu qu’à partir de début 2024

D’après le message posté hier par les développeurs sur les forums officiels du titre, la décision de décaler l’implémentation de nouveaux contenus a été prise afin qu’ils puissent se focaliser au maximum sur « l’amélioration des performances du jeu, dans la lignée de ce qui a déjà été fait ces dernières semaines. » Cela devrait également leur permettre d’intégrer l’éditeur de mods plus rapidement.

To our Ultimate Edition Buyers,

In light of our commitment to improve the game performance & to prioritize the mods editor availability, there have been adjustments made to the Expansion Pass post-launch content timeline.

Find a detailed roadmap here – https://t.co/MmcMbLgZPw pic.twitter.com/j9Nz87kPhW

