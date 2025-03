Les versions PS5 et Xbox Series de Cities: Skylines II sont encore loin d’être prêtes

Pas de sortie avant quelques mois, au plus tôt

Quand sortiront les versions PS5 et Xbox Series de Cities: Skylines II ? C’est la question qui a été posée de nombreuses fois à Colossal Order. Le studio a donc voulu faire le point en publiant un message sur Steam, qui précise que ces versions sont encore loin d’être finalisées et qu’il ne faut certainement pas espérer une sortie avant l’été :

« Nous continuons à progresser sur la version console, et notre objectif principal a été d’améliorer les performances et la stabilité. Cependant, malgré ces avancées, nous devons encore régler d’autres problèmes avant d’atteindre le niveau de qualité et l’expérience que nous souhaitons pour vous, nos joueurs. Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience la sortie sur console, mais pour être clair, il n’y aura pas de sortie avant l’été. Nous voulons éviter toute estimation prématurée et nous engageons plutôt à vous fournir des informations fiables lorsque nous serons plus près d’un état prêt pour le lancement. »

Comprenez donc que cela ne veut pas forcément dire que les versions PS5 et Xbox Series du jeu arriveront cet été. Cela pourrait arriver plus tard, peut-être aux alentours du deuxième anniversaire du jeu en automne, voire encre plus loin. La version PC nécessite toujours d’être améliorée et ne semble pas encore totalement convenir à la communauté, si l’on en croit les évaluations Steam du jeu. Autant dire que la version console n’est pas encore la plus grande des priorités.