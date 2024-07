Cities Skylines 2 : La version console du city-builder est encore une fois repoussée

Face aux mauvaises performances qui se profilaient pour la version PC, le studio avait pris la décision de remettre à plus tard le portage de Cities Skylines 2 sur PS5 et Xbox Series. Ces versions ont pris tellement de retard qu’elles étaient planifiées pour une sortie en octobre 2024, soit un an après la version PC. Du moins, c’était ce qui était prévu jusqu’à la dernière prise de parole de l’équipe derrière le jeu, qui fait part d’un nouveau problème rencontré dans la validation de ces versions. Ces dernières ne sont pas encore stables selon le studio et viser une sortie en octobre parait maintenant compromis.

Un nouveau test de ces versions aura lieu en août, ce qui permettra de déterminer si oui ou non une date peut être fixée ou si un nouveau report est à craindre. Visiblement, 2025 semble être une période de sortie plus crédibles pour les versions PS5 et Xbox Series, à moins d’une excellente nouvelle en août qui change tout. L’attente risque donc d’être encore longue.

To our Console community,

We have an important update on the release schedule & the development status for Console.

Read the full statement on our forum: https://t.co/KG8Wdn1SSj pic.twitter.com/AbBUYNh9AY

— Cities: Skylines (@CitiesSkylines) July 8, 2024