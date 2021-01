Chernobylite : La version 1.0 est désormais attendue pour le 2ème trimestre 2021 sur PC

Quelques mois après s’être trouvé un éditeur, Chernobylite met à jour sa feuille de route. Attendu dans sa version 1.0 en ce début d’année, le survival-horror développé par The Farm 51 ne sortira finalement qu’au 2ème trimestre, c’est-à-dire d’ici juin 2021, sur PC.

Un report pour un meilleur jeu ?

Comme l’explique le studio polonais sur Steam, cette décision a été prise afin de « pouvoir traduire le jeu dans plus de langues que ce que nous avions promis auparavant ». Les traductions déjà existantes « ont été entièrement réécrites et peaufinées » et les doublages audio anglais et russe sont en train d’être réenregistrés de zéro « dans un studio professionnel avec des doubleurs professionnels » afin de proposer un expérience de jeu « plus excitante et immersive. »

Les développeurs ont également annoncé que ce délai supplémentaire permettra d’intégrer à la version finale du titre du contenu auparavant prévu pour sortir sous la forme de DLC, à savoir un nouveau lieu à explorer, des armes et des ennemis inédits, une coopération étendue à d’autres personnages du jeu ainsi que des correctifs. Tout ceci sera accessible gratuitement pour ceux et celles qui ont joué à l’accès anticipé ou participé à la campagne Kickstarter.

La 1.0 de Chernobylite sortira au cours du 2ème trimestre sur PC. Notez que les versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu « devraient être terminées dans les mois à venir » et qu’elles seront proches de celle attendue sur PC.