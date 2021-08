La version console de Chernobylite sortira un peu plus tard que prévu

Chernobylite (dont vous pouvez voir ou revoir la bande-annonce et la présentation du personnage d’Igor) ne sortira pas sur console le 7 septembre comme prévu.

De l’horreur pure

Chernobylite est un jeu de survival-horror se déroulant dans un monde post-apocalyptique avec des éléments se rapprochant du RPG. Vous camperez le rôle d’un physicien et ancien employé de Tchernobyl qui enquête sur la disparition de sa compagne.

Le directeur du développement de The Farm 51, Wojciech Pazdur, annonce que l’accueil et les retours des joueurs et des critiques sont positifs. Il rajoute que le retard, bien que regrettable, est nécessaire afin de répondre aux attentes de tout le monde. Rendez-vous le 28 septembre sur console.

Chernobylite est disponible depuis juillet dernier sur PC et arrivera le 28 septembre sur PlayStation , Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.