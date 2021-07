Chernobylite sortira sur PS4 et Xbox One dès le 7 septembre

Chernobylite sortira enfin la semaine prochaine après s’être présenté de nombreuses fois durant cet été, mais uniquement sur PC. Pas de panique, le jeu de The Farm 51 est également prévu sur sur consoles, mais la sortie de ces versions s’effectuera en décalé.

Une sortie console plus tardive

On savait déjà que les versions auraient un peu de retard, malgré le fait qu’elles soient toujours prévues pour sortir cet été. Le studio donne aujourd’hui un peu plus de détails concernant ces versions, puisque l’on apprend que Chernobylite arrivera sur PlayStation 4 et Xbox One dès le 7 septembre prochain.

Il faut également noter que des versions PS5 et Xbox Series sont également au programme, mais que celles-ci sont pour le moment prévues pour la fin de l’année, sans plus de précisions.

Si vous jouez sur PC, vous pourrez découvrir Chernobylite dès le 28 juillet, sur Steam, l’Epic Games Store et GOG.