Chernobylite présente Igor dans un trailer captivant

Chernobylite (dont vous pouvez lire ou relire notre aperçu) continue de se dévoiler. Après avoir montré un premier trailer sur Tatyana, All In! Games et The Farm 51 viennent de publier celui présentant Igor.

Une atmosphère horriblement effrayante

Avec Chernobylite, vous allez incarner un personnage prénommé Igor, un ancien employé de la centrale de Tchernobyl qui retourne dans la zone d’exclusion pour enquêter sur la mystérieuse disparition de sa fiancée, Tatyana, 30 ans auparavant.

Vous devrez faire des choix qui affecteront votre destin ultime, et pourraient changer le passé. Prendrez-vous les bonnes décisions ? Vous mèneront-elles à Tatyana ? Affrontez des créatures cauchemardesques et faites la lumière sur les mystères environnants.

Chernobylite est prévu pour le 28 juillet sur PC et plus tard sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.