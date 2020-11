Chernobylite se trouve un éditeur pour les sorties consoles en 2021

Chernobylite qui est sorti en accès anticipé sur GOG et sur Steam et dont notre avis sur ce dernier est disponible ici, vient de trouver un éditeur afin de préparer sa sortie finale sur consoles. C’est All In! Games qui s’occupera de porter le titre de survie/horreur sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S/X.

Une sortie finale pour 2021

Conforme au planning qui avait été posté par l’équipe de The Farm 51, la sortie finale du titre devrait s’amorcer pour l’année 2021. Chernobylite est un titre de survie et d’horreur qui se déroule dans la zone d’exclusion de Tchernobyl peuplée de monstres radioactifs et d’autres explorateurs avec qui vous pouvez former des alliances ou non.

Les développeurs ont apportés toute une série de méga patchs qui ont grandement amélioré l’expérience de jeu et la dernière en date arrive bientôt avec l’ajout de 40 nouvelles armes, l’ajout de deux nouvelles missions ainsi que de deux nouvelles zones à découvrir.

Si vous souhaitez découvrir le jeu, sachez que Chernobylite est actuellement en promotion sur Steam au prix de 17,49€ à l’occasion des réductions d’Halloween au lieu de ses 24,99€ habituel.