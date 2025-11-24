Charlie Cox revient avec humilité sur sa nomination aux Game Awards pour Clair Obscur: Expedition 33

Le corps avant la voix

Car oui, contrairement à de nombreux acteurs et actrices, Charlie Cox n’a pas participé à la motion capture de son personnage dans Clair Obscur: Expedition 33. Alors quand il lui est demandé en interview ce qu’il pense de sa nomination aux Game Awards, l’acteur est encore une fois ravi, mais tient à mettre en avant Maxence Cazorla, l’artiste qui a effectué la motion capture pour Gustave :

« Je suis ravi de cette nomination. Je l’ai déjà dit, et je pense qu’il est important de le souligner : Maxence Cazorla, un acteur français exceptionnel, a réalisé la quasi-totalité des captures de mouvement pour ce rôle dans ce jeu. Toute nomination ou toute reconnaissance que je reçois lui est donc entièrement dédiée, car je suis convaincu que l’interprétation de ce personnage lui revient entièrement, et ma voix n’était qu’un élément parmi d’autres dans ce processus. »

Et si les Game Awards aiment bien avant tout récompenser les acteurs et actrices anglophones, n’oublions pas le casting français du RPG qui a lui aussi fait sensation, comme Alexandre Gillet dans le rôle de Gustave. Allez maintenant savoir si c’est bien Charlie Cox qui l’emportera à la cérémonie. Réponse le 12 décembre prochain.