CD Projekt Red va reparler de The Witcher IV à l’occasion d’une présentation du moteur Unreal Engine le 3 juin

De la tech, rien que de la tech

CD Projekt Red vient d’officialiser sa présence lors du State of Unreal 2025, qui débutera le 3 juin à 15h30 (heure de Paris). Cette présentation sera principalement axée sur les prochaines évolutions du moteur d’Epic Games, avec l’Unreal Engine 5 qui sera au cœur de toutes les innovations.

On devrait donc y voir quelques démonstrations techniques de la part de certains jeux, mais aussi des présentations plus détaillées de certains outils. Un programme qui ne sera pas forcément très grand public, mais ce sera en tout cas l’occasion d’entendre parler un peu plus de The Witcher IV sur le plan technique. CD Projekt Red déclare :

« Nous sommes impatients de présenter certaines des technologies et fonctionnalités innovantes qui donneront vie à The Witcher 4 et à d’autres projets. »

Ne vous attendez pas à des images inédites, mais à de nombreux détails sur la manière dont le studio va utiliser l’Unreal Engine 5 pour ce quatrième épisode. De quoi nous faire patienter un peu plus avant une vraie nouvelle bande-annonce du jeu, qui a plus de chance d’être publiée l’année prochaine que durant cette période estivale bourrée de conférences.