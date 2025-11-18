Capcom promet que la version PC de Resident Evil Requiem sera plus solide que celle de Monster Hunter Wilds

Le portage devrait être moins difficile

Pas question que la version PC de Resident Evil Requiem soit du même calibre que celle de Monster Hunter Wilds chez Capcom. C’est le message que l’éditeur a voulu faire passer lors d’une séance de questions-réponses (relayée par Eurogamer) auprès de ses investisseurs inquiets à ce propos. Capcom a ainsi déclaré que Resident Evil Requiem avait une structure très différente de Monster Hunter Wilds, c’est pourquoi il ne faut pas s’attendre à des problèmes similaires sur PC :

« Resident Evil Requiem se distingue de Monster Hunter Wild par son gameplay, son architecture système et ses fonctionnalités réseau. À l’heure actuelle, nous n’anticipons pas de risques similaires. Nous développons le jeu afin d’offrir une expérience de jeu fluide sur une large gamme de configurations PC. »

Mais ça, c’est évidemment le discours de façade. Reste à vérifier dans quelques semaines si la promesse est tenue, ne serait-ce qu’en jetant un œil aux différentes configurations recommandées pour pouvoir profiter du jeu d’horreur sur PC.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.