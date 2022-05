American Arcadia

American Arcadia est un jeu d'aventure solo combinant un gameplay issu des platformer en 2.5D et des puzzle-game en 3D et en vue à la 1ère personne développé par Out of the Blue (Call of the Sea) et édité par Raw Fury. Prenant place dans un monde rétro-futuriste sentant bon les années 70, le joueur ou la joueuse suit l'histoire de Trevor Hills, un protagoniste à la vie aussi inintéressante que quelconque cherchant un moyen de s'échapper de la célèbre émission de téléréalité American Arcadia dans laquelle un personnage impopulaire aux yeux du public est synonyme de condamnation à mort.