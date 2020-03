C’est confirmé, COD Modern Warfare 2 Campaign Remastered sort le 31 mars

On le voyait venir à des kilomètres mais c’est enfin confirmé, Activision lancera (très) prochainement Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Cela fait plusieurs mois que les rumeurs s’accumulaient et la dernière mise à jour du reboot de Modern Warfare avait déjà lâché des visuels (et des infos pour la saison 3). Date, premières images, trailer, voici tout ce qu’il faut savoir.

Sortie prévue ce mardi

Après les (nombreuses) fuites, le PlayStation Store a mis en ligne la fiche produit, puis des images et une bande-annonce ont été publiées. On apprend alors que Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sera lancé ce 31 mars 2020, ce mardi donc. Il coûtera 24.99€ et est prévu uniquement en version numérique.

Cette fiche de jeu nous apprend que le jeu sera compatible HDR et proposera des graphismes lissés et des améliorations visuelles de la campagne de Modern Warfare 2 sortie en 2009. Pas de multijoueur cependant, il s’agit bel et bien d’une version remasterisée du solo.

Après tout, des cartes sont déjà présentes dans Modern Warfare 2019 et avec le succès de Call of Duty Warzone, on suppose que l’éditeur préfère capitaliser et proposera sans doute de nouveaux contenus tirés de ce Modern Warfare 2 dans ces titres cités. D’ailleurs, un pack de cosmétiques sera livrés dans ces derniers si vous achetez la campagne remasterisée.

Quelques images ont été publiées. Vous pouvez aussi retrouver la bande-annonce à cette adresse sous son format MP4, sachant qu’elle devrait être publiée prochainement sur YouTube.