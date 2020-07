PlayStation Plus : Voici les jeux de Août 2020

Les abonnés PlayStation Plus ont dû remarquer une légère évolution du PlayStation Plus. Le service, qui a fêté son dixième anniversaire, a commencé par proposer trois jeux le mois passé contre deux habituellement. En août, une surprise est prévue pour les joueurs.

Quels jeux PS Plus en août 2020 ?

Après NBA 2K20, Erica et Tomb Raider en juillet, Sony remet le couvert avec deux nouveaux titres gratuits. Cependant, surprise, le premier sera disponible dès demain tandis que le second sort… le jour de sa disponibilité PlayStation Plus !

Voici les jeux PlayStation Plus d’août 2020 sur PS4 :

Que pensez-vous de cette nouvelle fournée ?

Où acheter une carte PS Plus au meilleur prix ?

 

Si vous cherchez à vous (re)abonner, vous pouvez utiliser ce comparateur de prix qui vous propose de voir quel marchand propose une carte d’abonnement 12 mois au meilleur tarif.

Quand arrivent les jeux PS Plus d’août 2020 ?

Si jamais vous souhaitez savoir quand arrivent les jeux PlayStation Plus pour ce mois d’août, sachez que Call of Duty et sa campagne remasterisée arrive le 28 juillet. Quant à Fall Guys, il sera disponible le jour de sa sortie, le 4 août. On vous les présentera sur notre chaîne YouTube, qui d’ailleurs, présente un nouveau jeu du lundi au vendredi à 9h30 dans notre AG Summer.