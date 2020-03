Des leaks sur la prochaine saison de Call of Duty : Modern Warfare

Activision se fait discret sur les soupçons de sa campagne remastérisée de Call of Duty : Modern Warfare 2, mais également sur la prochaine saison de Modern Warfare, ce qui embrase la toile de débats.

Des anciennes cartes soupçonnées de revenir dans la saison 3

En effet, la saison 3 de Modern Warfare en fait aussi des siennes. Visiblement très axés sur le passé et leurs précédents succès, des indices montrent le retour d’anciennes cartes ayant marqué les précédents opus. On retrouve notamment Backlot et Le Village respectivement de Call of Duty 4: Modern Warfare de Call of Dut: Modern Warfare 3.

On retrouve des screenshots de ces cartes remises au goût du jour. Pour rappel, la saison 2 se termine le 7 avril, ce qui devrait laisser place à une annonce dans les jours qui suivent.

Alors si ces souvenirs du temps passé sur ces cartes vous mettent l’eau à la bouche, il va tout de même falloir attendre une annonce officielle des équipes d’Activision à propos de ces nouveautés, qui, au vu de l’ensemble des informations précédemment exposées, ne devrait pas tarder à tomber.

Des armes et des opérateurs et le duo

Deux nouvelles armes devraient être ajoutées : Le SKS qui est un sniper semi-automatique, ou DMR à la cadence de tir élevé (mais attention toutefois a son recul important), et le Renetti qui est un pistolet semi-automatique très efficace en combat rapproché.

Deux nouveaux opérateurs pourraient également entrer en scène et seraient vraisemblablement nommés Alex et Ronin. Enfin pour terminer, Call of Duty Warzone pourrait être agrémenté d’un mode duo et d’un mode à quatre joueur comme il était fortement attendu. Un long panel de nouveautés qui devrait ravir les fans.