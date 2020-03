COD Modern Warfare 2 Campaign Remastered dispo sur PS4, le 30 avril sur PC et One

Après les nombreuses rumeurs de ces derniers jours, Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered est désormais une réalité. Toutefois, c’est encore une fois Sony qui a la priorité sur la licence.

Une campagne remis au goût du jour

Activision vient donc de sortir Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered dés aujourd’hui sur PlayStation 4 via le PlayStation Store. En effet, le titre est exclusif à la console de Sony pendant près d’un mois. En ce qui concerne la version Xbox One et la version PC (via Battle.net), il faudra attendre le 30 avril prochain.

Le titre vous propose de revivre la campagne de l’époque avec des textures améliorés, un framerate illimité, des animations remaniées et une bande-son remasterisée. Le tout compatible avec le HDR et la résolution en 4K si vous possédez l’écran adéquat.

Des bonus pour Call of Duty Modern Warfare et Warzone

Pour tout achat du soft, vous recevrez immédiatement le pack Ghost Underwater Demo Team Classique pour Call of Duty: Modern Warfare, qui comprend l’Opérateur Ghost et son apparence classique UDT. Le pack contient également deux plans d’armes, un porte-bonheur d’arme, une nouvelle exécution, une réplique, une carte de visite animée, un emblème et deux passages de niveaux du Passe de Combat. Ce dernier pack est également compatible avec le mode Battle Royale, Call of Duty : Warzone.

On précise que le pack Opérateur peut également être débloqué immédiatement si vous précommandez sur les autres plateformes.